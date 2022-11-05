Агентку Головного управління Генерального штабу ЗС РФ, більш відомого як ГРУ, яка збирала інформацію про місця дислокації ЗСУ, засуджено до 7 років позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисницю затримали у Житомирській області під час спецоперації української контррозвідки у червні цього року. Слідством було встановлено, що колаборантка збирала інформацію про місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на північному напрямку.

У зоні “особливої уваги” російської агентки були залізничні маршрути перевезення військової техніки та боєприпасів ЗСУ через територію регіону. Крім того, серед основних її завдань було виявлення логістичних складів з артилерійським озброєнням, а також аеродромів можливого базування української бойової авіації.

За даними слідства органів безпеки, зрадницею виявилась мешканка одного із селищ Житомирської області. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну її завербував кадровий співробітник російської воєнної розвідки, який обрав для неї оперативний псевдонім “Побєда”.

У поле зору агресора зрадниця потрапила через свої прокремлівські дописи, які неодноразово публікувала у забороненій соцмережі “ВКонтакте”. За вказівкою ворога вона мала проводити розвідувально-підривну діяльність в регіоні. Для цього отримала від свого “куратора” відповідні інструкції, насамперед щодо збору і способів передачі розвідувальних даних.

Переправлення інформації здійснювала через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді GPS-координат українських об’єктів з детальним їх описом.

Під час обшуків за місцем проживання агентки РФ правоохоронці виявили мобільний телефон й комп’ютерну техніку, які вона використовувала для комунікації з представником ГРУ РФ.