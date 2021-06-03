Агенція авіабезпеки ЄС заборонила польоти над Білоруссю

Про це йдеться на сайті EASA.

Зокрема, EASA видало директиву з безпеки, в якій закликало національні компетентні органи держав-членів ЄС проінструктувати експлуатантів повітряних суден з основним місцем діяльності на їхніх територіях, що проведення операцій у повітряному просторі Білорусі (FIR Minsk) більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій у непередбачених обставинах.

У документі зазначається, що агенція рекомендує операторам уникати повітряного простору Білорусі після інциденту, що відбувся 23 травня, коли білоруські диспетчери повідомили екіпажу літака Ryanair про бомбу на борту, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Агенція закликає владу країн-членів блоку попередити авіаперевізників, які базуються на їхніх територіях, про заборону польотів.