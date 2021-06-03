Агенція авіабезпеки ЄС заборонила польоти над Білоруссю

Про це йдеться на сайті EASA.
Зокрема, EASA видало директиву з безпеки, в якій закликало національні компетентні органи держав-членів ЄС проінструктувати експлуатантів повітряних суден з основним місцем діяльності на їхніх територіях, що проведення операцій у повітряному просторі Білорусі (FIR Minsk) більше не дозволяється, якщо це не потрібно для безпечних операцій у непередбачених обставинах.
У документі зазначається, що агенція рекомендує операторам уникати повітряного простору Білорусі після інциденту, що відбувся 23 травня, коли білоруські диспетчери повідомили екіпажу літака Ryanair про бомбу на борту, щоб затримати опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Агенція закликає владу країн-членів блоку попередити авіаперевізників, які базуються на їхніх територіях, про заборону польотів.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, 23 травня білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також була затримана дівчина Протасевича – Софія Сапега. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Глави держав та урядів країн ЄС (Європейська рада) після інциденту з Романом Протасевичем вирішили заборонити польоти білоруських авіакомпаній над своїми країнами, а своїх перевізників закликали уникати перельотів через Білорусь. До того ж кроку вдалася Велика Британія.
- Із середи, 26 травня, Україна припинила авіасполучення з Білоруссю на тлі інциденту з арештом Протасевича. А з 29 травня Україна заборонила використання повітряного простору нашої країни повітряними суднами, зареєстрованими в Білорусі.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса. Водночас уряд Литви з 25 травня запровадив заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.
- Президент США Джо Байден назвав обурливим інцидент з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську й арештом Романа Протасевича. Американський лідер запевнив, що Вашингтон відреагує на це.
- Увечері 24 травня в Мережу виклали відео, в якому опозиційний журналіст Роман Протасевич розповів на камеру про те, що дає визнавальні свідчення білоруським силовикам. Дмитро Протасевич, батько затриманого журналіста, вважає, що на відео із “зізнаннями” у його сина зламаний ніс.
- 25 травня Telegram-канал, пов’язаний з білоруською владою, поширив відео, на якому Софія Сапега, дівчина Романа Протасевича, “зізнається” у координуванні роботи ресурсу, який влада Олександра Лукашенка визнала екстремістським.