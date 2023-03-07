Про це повідомила пресслужба Запорізької ОВА.

Представники ООН відвідали зруйнований ракетним обстрілом будинок. Координаторка системи ООН в Україні Деніз Браун підкреслила, що цей обстріл цивільних має жахливі наслідки. Через це агенція ООН вже долучилась до надання грошової допомоги жертвам російського терору.

Вона додала, що допомога охоплюватиме не лише грошові виплати, а й задовольнятиме інші потреби людей. Агенція ООН направить свої зусилля на розв’язання проблем постраждалих, отримавши чіткий сигнал від обласної влади.

Зазначимо, що російські військові випустили ракету по Запоріжжю у ніч на 2 березня. Внаслідок влучання відбулося часткове руйнування п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Незалежної України, 67.

Зруйновано 25 із 80 квартир. Ще десять стали непридатними для проживання. Загинули 13 людей, зокрема 8-місячна дівчинка.