Про це повідомили американські телеканали NBC News та CNBC.

У вівторок, 19 жовтня, агенти ФБР прийшли до будинку російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні, округ Колумбія.

За даними кореспондента NBC News, агенти ФБР перебувають за межами будинку та обмежують вхід до нього.

Breaking: FBI raiding home of Oleg Deripaska as per law enforcement. ⁦@NBCNews⁩ pic.twitter.com/nbKdhaFKh3

— Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021