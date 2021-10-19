Агенти Федерального бюро розслідувань прийшли з обшуками до будинку російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні.

Про це повідомили американські телеканали NBC News та CNBC.

У вівторок, 19 жовтня, агенти ФБР прийшли до будинку російського олігарха Олега Дерипаски у Вашингтоні, округ Колумбія.

За даними кореспондента NBC News, агенти ФБР перебувають за межами будинку та обмежують вхід до нього.

Breaking: FBI raiding home of Oleg Deripaska as per law enforcement. ⁦@NBCNews⁩ pic.twitter.com/nbKdhaFKh3 — Laura Strickler (@strickdc) October 19, 2021

Конкретна причина присутності ФБР — невідома, але речник бюро повідомив журналістам, що там “здійснюється правоохоронна діяльність”.

Що відомо про Олега Дерипаску?

Олег Дерипаска — мільярдер, 37 найбагатша людина РФ за версією Forbes, — відомий також своїми тісними зв’язками з президентом Росії Володимиром Путіним.

Він міститься в санкційних списках США та України та фігурує у справі щодо втручання Росії в американські вибори президента 2016 року.

Санкції США

Дерипаска був у списку офіційних осіб і підприємців, проти яких Міністерство фінансів США ввело санкції у справі щодо втручання Росії в президентські вибори 2016 року.

Відтак, у 2018 році його особисті активи заморозили. Це була відповідь США на втручання Росії у вибори США у 2016 році.

У 2020 році комітет з розвідки Сенату США частково розсекретив звіт про втручання Росії у вибори президента США 2016 року, в якому було розкрито чимало нових деталей щодо планів РФ стосовно України.

Зокрема, у звіті йдеться й про Дерипаску. В США його звинуватили в зловмисній діяльності та приписують фінансування низки інформаційних, розвідувальних операцій та кампаній з посилення впливу РФ у різних частинах світу.

Зв’язок з Полом Манафортом та Констянтином Килимником

У березні поточного року у Федеральному бюро розслідувань (ФБР) США повідомили про розшук Костянтина Килимника, який народився в Україні. За інформацію, яка допоможе його заарештувати, запропонували 250 тисяч доларів.

Костянтин Килимник був бізнес-партнером Пола Манафорта. Останній певний час очолював штаб Дональда Трампа перед президентськими виборами 2016 року, передавав дані російській розвідці та просував дезінформацію проти України.

За інформацією ЗМІ, Килимник був свого роду ланкою між Манафортом і Дерипаскою.

Керівник кампанії Трампа пропонував Килимнику продати свій вплив на майбутнього президента США російському олігархові. Так Дерипаска міг просувати інтереси Кремля на території США.

Спільна робота американця й росіянина почалася з того, що Манафорт створив офшорну компанію Pericles Emerging Markets, за допомогою якої Дерипаска спробував стати власником активів в Україні на суму близько 100 мільйонів доларів. Але зробити це не вдалося, і згодом Дерипаска звернувся до суду з вимогою повернути йому гроші.

Власне Дерипаска стверджує, що найняв Манафорта як консультанта з інвестицій, але той нібито вкрав його гроші та зник.

Американський телеканал NBC News знайшов кілька кредитів, наданих фірмами Олега Дерипаски компаніям Пола Манафорта. Загальний обсяг угод між бізнесменом і політиком оцінюється в 60 млн доларів.

Дерипаска і Манафорт працювали спільно над лобістським проєктом у США у 2006 році. Тоді Дерипаска підписав з Манафортом річний контракт на 10 мільйонів доларів. Манафорт переконував олігарха, що ця угода “принесе велику користь уряду Путіна”. Коли десять років потому Манафорт приєднався до кампанії Трампа, він заборгував Дерипасці близько 20 мільйонів доларів, згідно з судовими позовами, поданими адвокатами Дерипаски на Кайманових островах і в Нью-Йорку.

Журналісти одного з американських видань знайшли та оприлюднили електронні листи, які свідчать про те, що Манафорт використовував свою посаду в кампанії Трампа, щоб розв’язати конфлікт з Дерипаскою. Посередником був Килимник.

У 2019-му Дерипаска сказав агентам ФБР, що він не друг Манафорта, що підтверджує позов, поданий проти нього.

Санкції РНБО

Вперше санкції проти Дерипаски були введені у вересні 2015 року указом президента України Петра Порошенка. Він потрапив до списків осіб, пов’язаних із російською агресією проти України та таких, щодо яких уряди США і країн Євросоюзу ввели відповідні заходи.

У червні цього року, Володимир Зеленський підписав указ про продовження санкцій проти деяких російських бізнесменів і чиновників. Зокрема, бізнесмена Олега Дерипаски. Дія санкції продовжена на три роки.

Секс-скандал з Настею Рибкою

У лютому 2018 року модель Настя Рибка (Анастасія Вашукевич) звинуватила кремлівського олігарха Олега Дерипаску та віцепрем’єра уряду РФ Сергія Приходька в груповому зґвалтуванні на яхті.

Згодом вона заявила, що то був жарт.