Соціальні мережі відіграють важливу роль у суспільній комунікації, тому напередодні виборів вони ще й перетворюються на агітаційний майданчик. Так, з 5 вересня по 19 жовтня у Facebook було опубліковано 86 964 рекламних оголошень політичного змісту.

Про це повідомляє громадська організація “ОПОРА”.

За даними організації, найбільше грошей на рекламу у соціальних мережах витратила політична партія “За майбутнє” (377 063 долари). Зазначається, що партія створила одну з найбільших мереж регіональних сторінок – 63 сторінки, завдяки чому таргетинг партії спрямований на всю територію України.

На другому місці партія “Наш край”, яка до місцевих виборів не вирізнялася особливою активністю. За політичну рекламу в соцмережах політсила витратила 152 688 доларів. Найактивніше “Наш край” агітував користувачів з Чернігівської, Одеської та Дніпропетровської областей.

На третьому місці “Слуга народу” – 148 263 долари. Понад 52% аудиторії партії – виборці від 25 до 44 років. Особливу увагу приділяє Дніпропетровській, Рівненській та Полтавській областям.

Четверте місце за “Європейською солідарністю” – 80 340 доларів. Майже 61% дописів партії переглянули люди віком 35-54 років. Понад 36 тисяч доларів політсила витратила на розвиток сторінки “Європейська солідарність – Київ”.

Замикає п’ятірку лідерів “Голос” – 58 197 доларів. Найбільше партія орієнтувалася на жителів Львівської та Івано-Франківської області і Києва, а 59% її аудиторії старші за 35 років.

Серед претендентів на крісло мера найбільше на політичну рекламу в соцмережах витратила кандидат у мери столиці від монобільшості Ірина Верещук – 47 046 доларів. За нею йде кандидат у мери Харкова Олексій Кучер – 22 463 долари. На третьому місці чинний мер Києва Віталій Кличко – 18 382 долари. Четверте і п’яте місце посіли Олег Синютка – 17 051 долар та Андрій Садовий – 16 493 долари. Обидва політики борються за крісло мера Львова.

Крім цього, політичну рекламу напередодні місцевих виборів розповсюджували треті особи. Наприклад, сторінки Украина Онлайн, Свободная Украина та Асоціація платників податків. Київ протягом передвиборчої кампанії одночасно публікували рейтинги, з доволі завищеним відсотком підтримки одного з кандидатів у міські голови Києва – Андрія Пальчевського. Загалом треті особи на рекламу в соцмережах витратили понад 35 тисяч доларів.