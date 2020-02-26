Український олігарх Рінат Ахметов пропонував народним депутатам від "Слуги народу" близько 2 млн доларів "на руки" при голосуванні за зміни до закону України "Про ринок електроенергії".

Про це йдеться в статті #Букв “Секрет дружби: як Ахметов зблизився із Зеленським”.

Зазначений законопроєкт був ухвалений 4 грудня минулого року. Його метою було “забезпечення належного контролю над цінами на електричну енергію в умовах недостатньої конкуренції на цьому ринку”.

Документ передбачає, що в разі істотного коливання цін на ринку електричної енергії Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), має право встановлювати граничні ціни на цьому ринку “на добу вперед” з відповідним обґрунтуванням. Також цей документ заборонив продаж і/або постачання електроенергії, що імпортується з РФ, за двосторонніми договорами та на внутрішньодобовому ринку.

Як наголошується в статті, під час розгляду законопроєкту “Про внесення змін до закону України “Про ринок електричної енергії” (№ 2233) з’ясувалося, що серед “слуг народу” є група депутатів, які “ходили по залу і підбурювали колег не голосувати”. Зазначені нардепи аргументували свої заклики тим, що цим законопроєктом депутат від “СН” Андрій Герус нібито “просуває інтереси” олігарха Ігоря Коломойського.

Тоді ж з’явилися чутки, що Рінат Ахметов пропонував частині депутатів від “Слуги народу”, які виступали проти законопроєкту № 2233, “мало не 2 мільйони доларів в одні руки”.

Мова, ймовірно, йде про “групу Павлюка” (одну з неофіційних груп у “Слузі народу”, яку вважають підконтрольною бізнесменові Іллі Павлюку).

“Павлюк, напевно, хотів торгувати цими депутатами, але не вийшло. Лояльні до нього депутати ходили по залу й агітували, зрештою, вони зібрали в чат “Поболтаем” щось з 60 осіб. Коли це виявили, то депутатів попросили вийти з цього чату”, – розповів #Буквам співрозмовник у “Слузі народу”.

Як зазначається в статті, нардепи в результаті з чату вийшли, і законопроєкт щодо ринку електроенергії був ухвалений.