Олігарх Ринат Ахметов намагається потіснити Ігоря Коломойського в боротьбі за вплив на президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться в матеріалі Financial Times під назвою “Українські олігархи борються за вплив на президента”.

“Ахметов прагне бути ближче до Зеленського, послаблюючи свого суперника Коломойського”, – йдеться в підзаголовку публікації.

Видання зазначає, що відносини Зеленського і Коломойського ускладнює ситуація навколо “ПриватБанку”.

“Суперечка через банк, який раніше належав панові Коломойському, тепер робить його швидше проблемою для президента, а отже надає пану Ахметову більше впливу”, – йдеться в матеріалі.

Ще один фактор, що грає проти Коломойського, — його заклики розірвати відносини з Міжнародним валютним фондом в той час, коли Зеленський домовляється про нову кредитну програму.

На цьому тлі телеканали Ахметова “Україна” та “Україна 24” останнім часом почали позитивно висвітлювати роботу президента. Один з представників оточення Зеленського описав їх ставлення як “дуже хороше до нас”.

Видання зазначає, що Ахметов також “незамінний” для Зеленського в питанні вирішення конфлікту на Донбасі. FT нагадало про донецьку бізнес-імперію Ахметова.

“Якщо Україна відновить контроль, здатність пана Ахметова гарантувати роботу тисячам людей — або залишити їх без роботи — робить його ключовою фігурою в питанні мирного врегулювання”, – йдеться в публікації.

У ній також цитуються слова неназваного західного дипломата, який припустив, що Ахметов неминуче стане частиною будь-якої мирної угоди на Донбасі.

Видання також нагадує, що у 2006-2012 роках Ахметов був депутатом Верховної Ради і підтримував колишнього президента Віктора Януковича. Але після Революції Гідності у 2014 році він швидко відмежувався від Януковича і прийняв проукраїнську позицію.

Політолог Володимир Фесенко зазначив, що Ахметов “прагне нейтралізувати вплив Коломойського” і “націлений на адаптацію до нової політичної реальності, шукаючи точки компромісу й партнерства з новою владою Зеленського, пропонуючи натомість зокрема підтримку ЗМІ”.

Наталія Лігачова, головний редактор Detector Media, вважає, що “Ахметов робить все можливе, щоб зменшити вплив Коломойського і встановити позитивні відносини з новою владою”.