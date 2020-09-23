ЗМІ заявили, що український олігарх Рінат Ахметов спонсорує Офіс президента і фракцію "Слугу народу". Його речниця заявляє, що інформація неправдива. ОПУ виступив проти поширення фейків.

Про це повідомляють #Букви.

За словами прессекретарки олігарха Анни Терехової, наразі Рінат Ахметов зосередив свою діяльність на розвитку ФК “Шахтар” та благодійності, тож участі в політичних процесах не бере.

“Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність він не веде з 2012 року. Все, на чому він зосереджений — це благодійність і розвиток футбольного клубу “Шахтар”. Тому будь-які спроби “прив’язати” Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності”, — заявила вона в коментарі виданню “Інтерфакс“.

Раніше сьогодні видання “Українська правда” опублікувало статтю, автор якої, посилаючись на заяви неназваного “великого бізнесмена” заявляє, що Рінат Ахметов хоч і не має у команді президента “своїх” людей, фінансує Офіс президента і фракцію президентської партії “Слуга народу”.

“На Офіс і на фракцію, хоч там у Ріната своїх і немає, заходить десь 2-2,5 мільйона доларів на місяць. Ясно, що він друг”, – цитує видання.

Після публікації статті на сайті Офісу президента з’явився пресреліз, заявлений як “відповідь на запитання щодо “фактів” із публікацій, які мають очевидну фейкову основу”.

У пресрелізі ОПУ, не згадуючи ані Ахметова, ані видання, критикує журналістів за використання анонімних джерел у своїй матеріалах. Увагу при цьому звертають на тих самих “великих бізнесменів”.