Про це повідомляють #Букви.
За словами прессекретарки олігарха Анни Терехової, наразі Рінат Ахметов зосередив свою діяльність на розвитку ФК “Шахтар” та благодійності, тож участі в політичних процесах не бере.
“Рінат Ахметов передав управління своїм бізнесом менеджменту, а політичну діяльність він не веде з 2012 року. Все, на чому він зосереджений — це благодійність і розвиток футбольного клубу “Шахтар”. Тому будь-які спроби “прив’язати” Ріната Леонідовича до будь-яких політичних процесів не відповідають дійсності”, — заявила вона в коментарі виданню “Інтерфакс“.
Раніше сьогодні видання “Українська правда” опублікувало статтю, автор якої, посилаючись на заяви неназваного “великого бізнесмена” заявляє, що Рінат Ахметов хоч і не має у команді президента “своїх” людей, фінансує Офіс президента і фракцію президентської партії “Слуга народу”.
“На Офіс і на фракцію, хоч там у Ріната своїх і немає, заходить десь 2-2,5 мільйона доларів на місяць. Ясно, що він друг”, – цитує видання.
Після публікації статті на сайті Офісу президента з’явився пресреліз, заявлений як “відповідь на запитання щодо “фактів” із публікацій, які мають очевидну фейкову основу”.
У пресрелізі ОПУ, не згадуючи ані Ахметова, ані видання, критикує журналістів за використання анонімних джерел у своїй матеріалах. Увагу при цьому звертають на тих самих “великих бізнесменів”.
“Закликаємо також і деяких українських журналістів, які поширюють очевидно фейкову інформацію, посилаючись на “анонімні джерела” або, наприклад, на неназваних “крупних бізнесменів”, завжди пам’ятати: будь-яке джерело, якщо це, звісно, реальне джерело, а не просто ваша фантазія, насамперед використовує вас для просування своїх вузьких і нерідко корупційних інтересів”, — йдеться в заяві ОПУ.
Раніше #Букви розповідали, як бізнес Ахметова рятують коштом Енергоатому та українців.