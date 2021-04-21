Відповідне рішення ухвалили на засіданні Уряду.

“Аграрії зможуть отримати субсидію в сумі 5 тисяч гривень на гектар для розвитку невеликих сімейних ферм. Водночас загальна сума не перевищуватиме 100 тисяч гривень на одне господарство”, – зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зазначається, що таким чином Кабмін збільшив розмір державної субсидії новоствореним фермерським господарствам на одиницю оброблюваних угідь.

Шмигаль підкреслив, що рішення спрямоване на забезпечення рівних умов на ринку щодо залучення дешевих ресурсів для розвитку та становлення фермерських господарств.

Нагадаємо, що Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №3656, яким передбачається зниження ставки ПДВ для аграріїв із 20% до 14%. Згідно з пояснювальною запискою до документа, зниження ставки ПДВ з 20% до 14% не призведе до втрат для жодної із зацікавлених сторін (держави чи підприємства).