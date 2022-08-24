Про це повідомило “Суспільне. Хмельницький”.
У такий спосіб місцеві аграрії привітали громадян з Днем Незалежності України. Вони створили дві композиції на полях. Серед них величезна мапа України та два Герби.
Один з гербів має довжину 600 метрів. Мапа України сягає 1 гектара землі.
Напис “Непереможна та сильна” утворили люди. Двісті осіб вишукувалися з синіми парасольками в центрі композиції.
Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у привітанні наголосив, що цього року День незалежності має особливе значення. За його словами, українці знову борються проти російської агресії та обов’язково переможуть. Він подякував ЗСУ, медикам, волонтерам і всім, хто наближає перемогу.
- Президент України Володимир Зеленський привітав українців з 31-ою річницею Дня Незалежності.
- Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний разом з українськими воїнами записали відеопривітання до 31-ої річниці Незалежності України.
- Сьогодні, 24 серпня, українці відзначають 31 річницю Незалежності нашої держави.