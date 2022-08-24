У Хмельницькій області створили на полі мапу України площею 1 гектар. Аграрії залишили всередині напис "Непереможна та єдина".

Про це повідомило “Суспільне. Хмельницький”.

У такий спосіб місцеві аграрії привітали громадян з Днем Незалежності України. Вони створили дві композиції на полях. Серед них величезна мапа України та два Герби.

Один з гербів має довжину 600 метрів. Мапа України сягає 1 гектара землі.

Напис “Непереможна та сильна” утворили люди. Двісті осіб вишукувалися з синіми парасольками в центрі композиції.