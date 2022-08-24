Про це повідомило “Суспільне. Хмельницький”. 

У такий спосіб місцеві аграрії привітали громадян з Днем Незалежності України. Вони створили дві композиції на полях. Серед них величезна мапа України та два Герби.

Фото: “Суспільне. Хмельницький”

Один з гербів має довжину 600 метрів. Мапа України сягає 1 гектара землі.

Напис “Непереможна та сильна” утворили люди. Двісті осіб вишукувалися з синіми парасольками в центрі композиції.

Фото: “Суспільне. Хмельницький”

Голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій у привітанні наголосив, що цього року День незалежності має особливе значення. За його словами, українці знову борються проти російської агресії та обов’язково переможуть. Він подякував ЗСУ, медикам, волонтерам і всім, хто наближає перемогу.