Про це повідомляє “Укрінформ”.
Він засудив подвійні стандарти справедливості, згідно з якими в одній частині світу вона дійсна, а в іншій ні. За його словами, у 2014 році світ не надав Україні необхідної підтримки.
“Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи ми зіткнулися б з сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз уже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу та недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне товариство не виявило необхідної чутливості й не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості”, — зауважив президент Туреччини.
Ердоган акцентував, що наразі Україна залишилася сама. І зауважив, що сьогодні за питання, які можна було вирішити дипломатичним шляхом, доводиться платити життями.
“Україна залишилася сама у своїй справедливій боротьбі. Сьогодні ми стикаємося з руйнівними та болючими наслідками проблем, які можна вирішити дипломатичним шляхом, якщо вчасно виявити сильну волю. Коли ми бачимо, як мирні мешканці залишають свої будинки, дітей, сповненихраху та тривоги, міста в руїнах, безневинні гинуть, наш смуток зростає у геометричній прогресії”, — сказав Ердоган.
- Раніше міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Путін не проти прямих перемовин з президентом України Володимиром Зеленським. Про це Чавушоглу сказав після тристоронньої зустрічі міністрів закордонних справ України, Туреччини та РФ.
- У політичній партії “Слуга народу” пропонували підписати новий договір із гарантіями безпеки для України разом із США, Туреччиною й РФ. Водночас навіть теоретично не розглядалася можливість перегляду території чи відмови від будь-яких частин. Україна – це і Донецьк, і Луганськ, і Крим.