Про це повідомляє “Укрінформ”.

Він засудив подвійні стандарти справедливості, згідно з якими в одній частині світу вона дійсна, а в іншій ні. За його словами, у 2014 році світ не надав Україні необхідної підтримки.

“Якби весь Захід і весь світ підняли свій голос проти вторгнення в Крим у 2014 році, чи ми зіткнулися б з сьогоднішньою картиною? Але ті, хто мовчав про окупацію Криму, зараз уже щось говорять. Хіба справедливість діє в одній частині цього світу та недійсна в іншій частині? Що це за світ? На жаль, міжнародне товариство не виявило необхідної чутливості й не надало необхідної підтримки для усунення цієї несправедливості”, — зауважив президент Туреччини.

Ердоган акцентував, що наразі Україна залишилася сама. І зауважив, що сьогодні за питання, які можна було вирішити дипломатичним шляхом, доводиться платити життями.