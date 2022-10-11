Агресія Путіна проти мирних українців може означати новий жорстокий етап війни – CNN

Останні прояви жорстокості та мстивості президента РФ Володимира Путіна можуть бути пов'язані з нещодавнім вибухом на Кримському мості. Однак його невибіркові обстріли по українських громадянах також свідчить про перспективу нового жахливого повороту в жорстокій війні.

Про це йдеться у матеріалі CNN.

10 жовтня російські ракети пошкодили пішохідний міст зі скляним дном у Києві, який є популярним туристичним об’єктом, влучали у перехрестя в годину пік і падали біля дитячого майданчика.

У низці областей зникла електроенергія, місцями – водопостачання, не працював електротранспорт. Це все нагадувало терор, скоєний проти України у перші дні повномасштабного вторгнення РФ, який протягом останніх місяців суттєво зменшився.

Ракетні атаки 10 жовтня позбавили вигляду нормального життя – яке вдалося відновити мешканцям міст, що провели кілька місяців війни у метро, ​​перетворених на бомбосховища – і викликали побоювання щодо нових ударів.

Масовані обстріли стали очевидним повідомленням для світу: Путін не має наміру принижуватися. Він не визнає поразки. І він цілком готовий спричинити масові вбивства серед цивільного населення та невибірковий терор у відповідь на низку невдач на полі битви.

Метою масованих обстрілів не були військові цілі. По-суті, вони свідчать про те, що Кремль шукає нові цілі, адже немає змоги завдати поразки Україні на полі бою. Бомбардування енергетичних установок здавалося невловимим натяком на проблеми, які російський президент може завдати Україні з початком зими.

Ймовірність того, що агресія Путіна може свідчити про новий кривавий поворот у війні, яка пройшла через кілька стратегічних фаз після вторгнення в лютому, була важкою для політичних і військових лідерів у Вашингтоні. Їхня реакція на обстріли була просякнута огидою через те, що Путін знову розв’язує жорстоку війну проти мирного населення, що нагадує жахи Європи 20-го століття.

Атаки на мирних жителів, унаслідок яких загинуло щонайменше 19 осіб, також привернули увагу до наступних кроків США та їхніх союзників, щоб відповісти на них після того, як вони вже відправили в Україну зброю та комплекти на мільярди доларів.

Президент США Джо Байден 10 жовтня розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським і запропонував передові системи ППО, які допоможуть захищатися від російських повітряних атак, але Білий дім не уточнив, що саме може бути надіслано.

Джон Кірбі, координатор зі стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки, припустив, що Вашингтон прихильно ставиться до запитів України та майже щодня спілкується з урядом у Києві.

“Ми робимо все можливе в наступних пакетах, щоб задовольнити ці потреби”, — сказав він Кейт Болдуан з CNN.

Кірбі також не зміг сказати, чи Путін остаточно змінив свою стратегію від програшної війни на полі бою до кампанії, спрямованої на знищення морального духу цивільного населення та завдання руйнівної шкоди українським містам та інфраструктурі, хоча він припустив, що це тенденція, яка розвивається останніми днями, вже планується.

“Ймовірно, це було те, що вони планували досить довго. Це не означає, що вибух на Кримському мосту міг прискорити деякі з їхніх планів”, – сказав Кірбі.

Напад на мирних жителів міг б відповідати резюме нового російського генерала Сергія Суровікіна, якого призначали командувачем війни проти України і який служив у Сирії та Чечні. В обох місцях Росія без розбору бомбардувала цивільні райони та зруйнувала забудовані райони та інфраструктуру, і її звинувачують у скоєнні серйозних порушень прав людини.

Вогняний дощ проти українських мирних жителів також був жахливим, зокрема через те, що це сталося після останніх ядерних погроз Путіна та днів дебатів щодо того, чи може він застосувати тактичну ядерну зброю. Проте Кірбі сказав, що немає жодних ознак того, що Росія активує ядерну зброю або що США повинні змінити свою власну ядерну позицію.

Однак президент Франції Емманюель Макрон наголосив на занепокоєнні Заходу тим, що атаки на Україні в годину пік можуть стати прелюдією до нового повороту конфлікту.

“Це кардинальна зміна природи цієї війни”, — сказав він журналістам.

Підполковник у відставці Олександр Віндман, колишній директор із європейських справ у Раді національної безпеки, сказав, що, атакуючи цілі, призначені завдати шкоди моральному духу та енергетичній інфраструктурі України, Путін посилає повідомлення про те, як він буде вести війну в найближчі місяці.

“Він телеграфував про те, куди збирається націлитись, коли настане зима. Він збирається спробувати змусити українське населення піти на компроміс, відмовитися від території, переслідуючи цю інфраструктуру”, – сказав Віндман у програмі “Новий день” CNN.

Віндман закликав США надати обладнання протиповітряної оборони та зброю, які могли б піти проти безпілотників іранського виробництва, використаних під час атак 10 жовтня.

Ігор Жовква, головний дипломатичний радник Зеленського, заявив кореспонденту CNN Вольфу Бліцеру в етері “The Situation Room”, що Україна збила 56 із 84 ракет і безпілотників, випущених Росією, нібито в помсту за вибух на стратегічному мосту, що веде до анексованого Криму.

“Тож уявіть собі, якби у нас було сучасне обладнання, ми, ймовірно, могли б збільшити кількість цих збитих безпілотників і ракет і вони б не вбивали невинних мирних жителів, не ранили й не травмували українців”, — сказав Жовква.

Будь-яка тривала кампанія Путіна проти мирного населення буде спрямована на те, щоб підбити моральний дух України та, можливо, викликати новий потік біженців у Західну Європу, що може спричинити розбіжності серед союзників по НАТО, які підтримують Україну.

Однак перші ознаки свідчать про те, що Путін знову неправильно зрозумів, як світ відреагує на його жорстокість. Макрон, наприклад, заявив, що напади змусять Францію збільшити військову допомогу Києву. Травматичні кадри з українськими цивільними особами в прямому етері, як російські ракети гуркочуть над їхніми головами та вибухи, можуть посилити думку західної громадськості, яка зіткнеться з власним тиском цієї зими через енергетичну війну Путіна. І якщо що, відкриття вогню по цивільних натякає на слабкість Росії, а не України, оскільки це свідчить про те, що Путін не в змозі відповісти на принизливих поразках для своїх сил.

Урок цієї жахливої ​​війни полягає в тому, що все, що зробив Путін, щоб розколоти націю, яка, на його думку, не має права на існування, лише зміцнила та об’єднала її.

Олена Гнесь, мати трьох дітей, яка документує війну на YouTube, розповіла Андерсону Куперу CNN у прямому етері зі свого підвалу в Україні, що вона розгнівана поверненням страху та насильства в життя українців.

Але, колихаючи своє немовля, вона поклялася, що тактика Путіна не спрацює.

“Це просто ще один терор, щоб спровокувати, можливо, паніку, щоб налякати вас, хлопці, в інших країнах або показати своєму власному народу, що він все ще кривавий тиран, він все ще могутній, і подивіться, який феєрверк ми можемо влаштувати”, — сказала вона.

“Ми не відчуваємо відчаю… ми навіть більше, ніж раніше, впевнені, що Україна переможе, і нам це потрібно якнайшвидше, тому що… тільки після того, як ми переможемо у цій війні, і тільки після того, як Росія зазнає поразки, ми знову матимемо тут свій мир”, – додала вона.