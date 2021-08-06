Про це поінформували в пресслужбах посольства США в Україні та Держдепартаменту США.

Як відомо, днями, очільник МЗС України Дмитро Кулеба та голова Офісу президента України Андрій Єрмак полетіли до Вашингтона для підготовки майбутнього візиту Володимира Зеленського до США (запланований на 30 серпня цього року).

Як поінформували в пресслужбі Держдепартаменту, Блінкен зустрівся і з Кулебою, і з Єрмаком.

Держсекретар наголосив, що США й надалі підтримуватимуть територіальну цілісність України. Крім того, обговорювалися “можливості поглиблення співпраці між Україною та США”.

“Держсекретар Блінкен наголосив на тому, що США віддані підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в умовах тривалої агресії Росії проти України. Держсекретар і його українські колеги також обговорили можливості поглиблення співпраці між Україною та Сполученими Штатами під час запланованого візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона 30 серпня”, – поінформували в Держдепартаменті.

Варто зазначити, що перед початком переговорів Кулеба і Блінкен вийшли до журналістів і зробили заяви для ЗМІ.

Блінкен зазначив, що “тісно співпрацює” з українським колегою “протягом останніх шести місяців” – з моменту початку роботи адміністрації Джо Байдена в США.

Коментуючи майбутній візит президента Володимира Зеленського до США, Блінкен наголосив, що ще “треба зробити багато поточної роботи”. Зокрема держсекретар нагадав про необхідність реформ.

“Сполучені Штати дуже віддані справі підтримки незалежності та суверенітету України, її територіальній цілісності. Ми обговоримо виклики й роботу, яку ми виконуємо разом на підтримку України, щоб вона була сильною і могла захищати себе від зовнішньої агресії, а також продовжувати життєво важливий процес реформ, щоб ще більше зміцнювати свою демократію та економіку. І ми звіримо нотатки щодо низки інших регіональних проблем, яким ми обидва разом приділяємо велику увагу”, – заявив Блінкен.

Водночас очільник МЗС України повідомив, що прагне, аби візит Зеленського до США “був продуктивним”. Саме з цією метою Кулеба прибув до Вашингтона.

“Сполучені Штати проявили твердість, коли лише пару місяців тому Росія вдалася до ескалації своїх сил вздовж нашого кордону і на окупованих територіях України. І відтоді ми маємо дуже динамічний діалог з адміністрацією Байдена. Я приїхав сюди, щоб підготувати візит нашого президента до Вашингтона. Ми хочемо, щоб цей візит був продуктивним, мав багато результатів, які виведуть наші відносини на новий рівень. Ми вважаємо, що це в інтересах не лише Сполучених Штатів Америки та України, але й в інтересах регіону, який я представляю, де демократію потрібно просувати за допомогою збільшення заможності, і де, перш за все, має бути встановлена безпека”, – повідомив Кулеба журналістам.

Він наголосив, що Україна “є оплотом демократії в Центрально-Східній Європі”.

“І ми хочемо тісно співпрацювати зі Сполученими Штатами, щоб зробити весь регіон історією успіху”, – додав він.