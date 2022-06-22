Війна РФ проти України стала причиною глобальної гуманітарної трагедії та спричинила найбільше переміщення людей з часів Другої світової війни. 22 червня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила пакет резолюцій, присвячений способам розв'язання гуманітарних проблем, що виникли через військову агресію РФ.

Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.

Депутати ПАРЄ констатували, що поточні потреби для того, щоб забезпечити гідне та перспективне життя внутрішньо переміщеним особам та переселенцям з України — колосальні та набагато перевищують сьогоднішні ресурси. Водночас довгострокові наслідки цієї гуманітарної кризи назвали незаперечні.

Рятуючись від війни, до країн Європи з України виїхало понад 6 мільйонів людей, понад 7 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, кожна друга українська дитина – біженець. Ці цифри — доказ безпрецедентної гуманітарної кризи, з якою зіткнулася не лише Україна, яка “докладає неймовірних зусиль, захищаючи свій суверенітет та демократичні цінності”, а й уся Європа. У резолюції про наслідки міграції відзначається “величезна солідарність” європейських країн, які надають допомогу та підтримку мільйонам українських біженців.

ПАРЄ рекомендує біженцям докласти зусиль, щоб знайти собі хоч і тимчасове, але “гідне становище в суспільстві країни, де вони перебувають”, при цьому асамблея закликає країни-члени РЄ зробити все можливе, щоб діти з України, які перебувають на їхній території, змогли у вересні розпочати новий навчальний рік.

Гострою проблемою для українських переселенців також став пошук роботи, оскільки для працевлаштування у європейських країнах необхідно надати офіційне підтвердження українських дипломів та документів щодо професійної кваліфікації. У резолюції йдеться, що ситуацію може змінити Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR), розроблений РЄ ще у 2017 році. EQPR за допомогою спеціальної методології оцінює освіту та професійний рівень людини.

Серед біженців особливо незахищеною групою є діти без супроводу дорослих. Цей факт викликає серйозне занепокоєння ПАРЄ, оскільки діти, які опинилися в чужій країні без опіки рідних та близьких, стають легкими жертвами експлуатації та торгівлі людьми, йдеться у резолюції. ПАРЄ рекомендує країнам-членам РЄ удосконалити механізм ідентифікації та реєстрації дітей-біженців без супроводу, “щоб вони одразу ж потрапляли під захист та опіку державних органів доти, доки зможуть возз’єднатися з членами своєї сім’ї”.

“Те, що відбувається зараз в Україні: військові злочини, злочини проти людяності, масова міграція — це масштабна трагедія, і треба віддати належне героїзму українців, які продовжують боротися в таких умовах”, – заявив під час дебатів, що передували голосуванню, депутат-соціаліст зі Швейцарії П’єр-Алан Фріде.

Він наголосив на готовності Європи допомагати українським біженцям. Польща прийняла у себе близько 4 мільйонів українців, Угорщина – 750 тисяч, Молдова – 500 тисяч. Французький депутат від “Європейської народної партії” Бернар Фурньє закликав уряди країн-членів ЄС зробити все можливе для інтеграції біженців.

За даними міністерства оборони РФ, російські військові депортували до РФ 1,9 мільйона українців, серед яких 300 тисяч – діти. Ці цифри у залі ПАРЄ оголосив депутат-консерватор від України Дмитро Наталуха. Політик наголосив, що українських дітей насильно вивозять до РФ.

Він закликав ПАРЄ створити спеціальний моніторинговий механізм, який дозволяє відстежувати місцезнаходження депортованих у РФ українців.