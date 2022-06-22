Про це повідомляє німецьке мультимедійне видання DW.
Депутати ПАРЄ констатували, що поточні потреби для того, щоб забезпечити гідне та перспективне життя внутрішньо переміщеним особам та переселенцям з України — колосальні та набагато перевищують сьогоднішні ресурси. Водночас довгострокові наслідки цієї гуманітарної кризи назвали незаперечні.
Рятуючись від війни, до країн Європи з України виїхало понад 6 мільйонів людей, понад 7 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами, кожна друга українська дитина – біженець. Ці цифри — доказ безпрецедентної гуманітарної кризи, з якою зіткнулася не лише Україна, яка “докладає неймовірних зусиль, захищаючи свій суверенітет та демократичні цінності”, а й уся Європа. У резолюції про наслідки міграції відзначається “величезна солідарність” європейських країн, які надають допомогу та підтримку мільйонам українських біженців.
ПАРЄ рекомендує біженцям докласти зусиль, щоб знайти собі хоч і тимчасове, але “гідне становище в суспільстві країни, де вони перебувають”, при цьому асамблея закликає країни-члени РЄ зробити все можливе, щоб діти з України, які перебувають на їхній території, змогли у вересні розпочати новий навчальний рік.
Гострою проблемою для українських переселенців також став пошук роботи, оскільки для працевлаштування у європейських країнах необхідно надати офіційне підтвердження українських дипломів та документів щодо професійної кваліфікації. У резолюції йдеться, що ситуацію може змінити Європейський паспорт кваліфікацій для біженців (EQPR), розроблений РЄ ще у 2017 році. EQPR за допомогою спеціальної методології оцінює освіту та професійний рівень людини.
Серед біженців особливо незахищеною групою є діти без супроводу дорослих. Цей факт викликає серйозне занепокоєння ПАРЄ, оскільки діти, які опинилися в чужій країні без опіки рідних та близьких, стають легкими жертвами експлуатації та торгівлі людьми, йдеться у резолюції. ПАРЄ рекомендує країнам-членам РЄ удосконалити механізм ідентифікації та реєстрації дітей-біженців без супроводу, “щоб вони одразу ж потрапляли під захист та опіку державних органів доти, доки зможуть возз’єднатися з членами своєї сім’ї”.
“Те, що відбувається зараз в Україні: військові злочини, злочини проти людяності, масова міграція — це масштабна трагедія, і треба віддати належне героїзму українців, які продовжують боротися в таких умовах”, – заявив під час дебатів, що передували голосуванню, депутат-соціаліст зі Швейцарії П’єр-Алан Фріде.
Він наголосив на готовності Європи допомагати українським біженцям. Польща прийняла у себе близько 4 мільйонів українців, Угорщина – 750 тисяч, Молдова – 500 тисяч. Французький депутат від “Європейської народної партії” Бернар Фурньє закликав уряди країн-членів ЄС зробити все можливе для інтеграції біженців.
За даними міністерства оборони РФ, російські військові депортували до РФ 1,9 мільйона українців, серед яких 300 тисяч – діти. Ці цифри у залі ПАРЄ оголосив депутат-консерватор від України Дмитро Наталуха. Політик наголосив, що українських дітей насильно вивозять до РФ.
Він закликав ПАРЄ створити спеціальний моніторинговий механізм, який дозволяє відстежувати місцезнаходження депортованих у РФ українців.
“За моєю інформацією, багатьох із них вивезли до Сибіру, якщо ми втратимо слід цих людей, то отримаємо ГУЛАГ третього тисячоліття”, – застеріг Наталуха.
- Нагадаємо, за добу 21 червня західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули понад 74 тисячі осіб та 19 тисяч транспортних засобів.
- Також раніше повідомлялося, що в Україні спростили процес організації виїзду дітей за кордон на оздоровлення та відпочинок.
- З огляду на поширення фейків щодо виїзду чоловіків за кордон з України під час воєнного стану, ЦПД спростував найрозповсюдженіші з них.
- Згідно з новим звітом Міжнародної організації праці (МОП), агентства ООН, 4,8 мільйона осіб в Україні втратили роботу від початку широкомасштабного російського нападу в лютому.
- Наплив українських переселенців до Європейського Союзу може поступово зменшити дефіцит робочої сили в зоні євро, оскільки деякі з тих, хто втікає від війни, швидше за все, оселяться там назавжди.