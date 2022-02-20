“Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, стосується чогось, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року, лише з точки зору масштабу”, – сказав він.

Британський політик закликав Росію та світ до розуміння, що потенційно можуть загинути не тільки українці, а й “молоді росіяни”. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон сказав світовим лідерам у промові, що будь-яке вторгнення РФ в Україну “відгукнеться по всьому світу”.