Про це повідомив прем’єр-міністр в інтерв’ю британському виданню BBC.
Борис Джонсон, який виступив у Мюнхені на щорічній конференції з безпеки, заявив, що президент Росії Володимир Путін, ймовірно, “нелогічно думає” про агресивні дії та “не бачить попереду катастрофу”. За його словами, люди повинні усвідомити, що напружена ситуація може завершитися катастрофою для Росії з позиції введених санкцій.
Останні дані уряду Сполучених Штатів Америки (США) свідчать, що уздовж кордонів України дислокуються від 169 000 до 190 000 російських військових. До них входять військовослужбовці як у Росії, так і в сусідній Білорусі. Зазначимо, що число вище 100 тисяч, про яких зазвичай заявляють, оскільки воно включає підконтрольних РФ бойовиків на сході України.
Борис Джонсон зазначив, що Сполучене Королівство та США введуть проти Росії додаткові санкції. Вони містять положення про припинення торгівлі фунтами та доларами із російськими компаніями. За його словами, такий крок “вдарить дуже, дуже сильно” по економічному сектору.
Наразі Україна попри прагнення не є членом НАТО чи Європейського Союзу (ЄС), проте має тісні стосунки з обома.
Російську Федерацію під час зустрічі у Мюнхені звинуватили у провокаціях, заявивши, що дії Москви схожі на планування вторгнення. Щоправда, Кремль заперечує те, що російські війська проводять навчання для планування нападу, навіть попри активізовані провокації на Донбасі. Борис Джонсон на запитання стосовно вторгнення в Україну назвав його можливим, оскільки побоюється, “що докази вказують саме на це”.
“Я боюся сказати, що план, який ми бачимо, стосується чогось, що може стати найбільшою війною в Європі з 1945 року, лише з точки зору масштабу”, – сказав він.
Британський політик закликав Росію та світ до розуміння, що потенційно можуть загинути не тільки українці, а й “молоді росіяни”. Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Джонсон сказав світовим лідерам у промові, що будь-яке вторгнення РФ в Україну “відгукнеться по всьому світу”.
Зокрема прем’єр-міністр закликав уряд Сполученого Королівства, аби Лондон перестав бути “центром” для “російських клептократів і відмивання грошей”. За його словами, для цього треба робити більше всередині управління країни.
- Нагадаємо, різні джерела зазначали, що Росія може атакувати одночасно на кількох фронтах, але українські збройні сили буде нелегко перемогти. Як це здійснюватиметься та які будуть наслідки, постарався передбачити колумніст Саймон Тісдалл.
- За словами західних чиновників, обсяг російської дезінформації, яка намагається представити Україну як загрозу для виправдання військових дій Росії, за минулий тиждень зріс більш ніж вдвічі.
- Також президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден скликає Раду безпеки та оборони Сполучених Штатів через ризик подальшого вторгнення Російської Федерації в Україну.
- Велика Британія скасувала програму отримання “золотих віз” для іноземних інвесторів, що дозволяли прискорене отримання посвідки на проживання в Об’єднаному Королівстві. Уряд пов’язує це з корупцією, ЗМІ — з агресією Росії.
- Під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції віцепрезидентка США Камала Гарріс пообіцяла, що у разі вторгнення РФ в Україну відповідь буде “швидка, сувора та єдина”.
- Також Байден виголосив, що Росія продовжує неправдиво звинувачувати Україну в “геноцидах” та поширювати дезінформацію. За його словами твердження РФ йдуть “проти простої логіки”.