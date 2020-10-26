Про це повідомила пресслужба київського аеропорту “Бориспіль” в Facebook.
“Вчора ми зустріли рейс G9 261 з Шарджі та привітали екіпаж з відновленням регулярних рейсів”, – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що Air Arabia виконуватиме рейси з частотою чотири рази на тиждень: по середах, п’ятницях, суботах та неділях.
- Нагадаємо, у вересні Ryanair скасувала майже всі рейси в Україну і з країни.
- Угорська авіакомпанія Wizz Air прийняла рішення скасувати понад 20 рейсів з різних міст України в листопаді. Деякі рейси перенесли на грудень.