Найбільша канадська авіакомпанія Air Canada планує звільнити від 19 до 22,8 тисяч співробітників внаслідок скорочення фінансування через пандемію коронавірусу. Це 50-60% від штату.

Про це повідомляє канадське видання CBC.

Всього в штаті компанії 38 тисяч співробітників.

Звільняти співробітників планують з 7 червня. Буде звільнено близько 20 тисяч осіб зі штату.

У Air Canada зазначили, що це вимушений крок, оскільки їм важливо відновити функціонування компанії внаслідок кризи, викликаної пандемією. Зараз задіяно всього 5% потужностей компанії. До кінця року планується збільшити частоту польотів до 25%, але лише за умови, що уряд зніме введені обмеження.

Внаслідок заборони на перельоти компанія щодня втрачає по 22 мільйони доларів на день.

Щоб звести до мінімуму кількість звільнень, Air Canada попросить стюардес скоротити кількість польотів, піти у відпустку на термін до двох років або звільнитися з привілеями на поїздки.

Довідка. Air Canada – найбільша канадська авіакомпанія, що спеціалізується на внутрішніх і міжнародних рейсах. Вона входить в число 20 найбільших авіакомпаній світу, і в 2019 році обслужила більше 51 мільйона клієнтів.