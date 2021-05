Про це розповідають #Букви.

Як повідомляє французьке видання Le Figaro, польоти призупинили у зв’язку з рекомендаціями Європейської ради, яка ввела нові санкції проти Олександра Лукашенка.

“Air France прийняла до відома висновки Європейської ради і тому призупиняє прольоти своїх літаків над (білоруським) повітряним простором до подальшого повідомлення. Плани польотів літаків, які вже знаходяться в небі, будуть змінені”, – йдеться в заяві авіакомпанії.

Авіакомпанія Finnair в своєму Twitter також написала, що її літаки не будуть використовувати повітряний простір Білорусі.

“Наш найближчий рейс в Газіпаша в наступну середу за рекомендацією Traficom (державне фінське транспортне агентство, – ред.) Буде обходити повітряний простір Білорусі”.

We will discontinue using Belarus airspace until further notice. Our next affected flight is Gazipasa next Wednesday. According to Traficom’s recommendation, this route will avoid Belarus airspace. The change will make flight time a bit longer.

