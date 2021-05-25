Про це розповідають #Букви.

Як повідомляє французьке видання Le Figaro, польоти призупинили у зв’язку з рекомендаціями Європейської ради, яка ввела нові санкції проти Олександра Лукашенка.

“Air France прийняла до відома висновки Європейської ради і тому призупиняє прольоти своїх літаків над (білоруським) повітряним простором до подальшого повідомлення. Плани польотів літаків, які вже знаходяться в небі, будуть змінені”, – йдеться в заяві авіакомпанії.

Авіакомпанія Finnair в своєму Twitter також написала, що її літаки не будуть використовувати повітряний простір Білорусі.

“Наш найближчий рейс в Газіпаша в наступну середу за рекомендацією Traficom (державне фінське транспортне агентство, – ред.) Буде обходити повітряний простір Білорусі”.

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Посадка літака та затримання Протасевича

Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак сполученням Афіни-Вільнюс. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.

Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.

Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.

Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу “Кто-то” Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.

Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.