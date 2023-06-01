Джерело: BBC

У компанії зазначають, що вони анонімно записують вагу пасажирів в єдину базу даних, проте ці дані не бачать ні персонал, ні пасажири, ні сама авіакомпанія.

За даними Air New Zealand, визначення середньої ваги пасажирів потрібне для покращення паливної ефективності у майбутньому.

В авіакомпанії також додають, що участь у зважуванні є добровільною, проте взяти у ній участь повинні не менше 10 000 пасажирів.

“Ми знаємо, що стати на ваги може бути страшно. Ми хочемо заспокоїти наших клієнтів, сказавши, що немає жодного видимого дисплея. Ніхто не зможе побачити вашу вагу, навіть ми. Це абсолютно анонімно. Це просто, це добровільно, ви допоможете нам безпечно та ефективно літати кожен раз”, – сказав спеціаліст Air New Zealand з покращення контролю навантаження Алістер Джеймс.

Зважування триватиме з 29 травня по 2 липня 2023 року. Пропонувати зважування будуть пасажирам певних рейсів перед виходом на посадку літаків, які виконуватимуть рейс з міжнародного аеропорту Окленда.

Авіакомпанія також зауважила, що все, що потрапляє на борт літака – від вантажу та їжі на борту до багажу для зберігання – вони зважують, а для клієнтів, членів екіпажу та ручної поклажі вони використовують середню вагу на основі даних анонімного зважування.