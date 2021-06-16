Онлайн-сервіс для пошуку оренди приватного житла Airbnb виплатив туристці з Австралії сім мільйонів доларів після того, як її нібито зґвалтували в орендованому помешканні в Нью-Йорку.

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

Напад стався напередодні Нового року в 2015 році. Підозрюваний зробив копію ключів від квартири, до якої він отримав доступ до нападу. 24-річний Джуніор Лі сховався у ванній, і коли жінка прийшла додому, поглумився над нею.

Йому пред’явили звинувачення в сексуальному насильстві. Лі не визнав себе винним, але наразі залишається під вартою.

Умовою врегулювання спору є те, що жертва не може звинувачувати або пред’являти позов Airbnb або господареві квартири, де стався інцидент.

При цьому, дізнавшись про подію, Airbnb виплатила постраждалій компенсацію і допомогла дістатися до Нью-Йорка її матері.