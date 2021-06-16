Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
Напад стався напередодні Нового року в 2015 році. Підозрюваний зробив копію ключів від квартири, до якої він отримав доступ до нападу. 24-річний Джуніор Лі сховався у ванній, і коли жінка прийшла додому, поглумився над нею.
Йому пред’явили звинувачення в сексуальному насильстві. Лі не визнав себе винним, але наразі залишається під вартою.
Умовою врегулювання спору є те, що жертва не може звинувачувати або пред’являти позов Airbnb або господареві квартири, де стався інцидент.
При цьому, дізнавшись про подію, Airbnb виплатила постраждалій компенсацію і допомогла дістатися до Нью-Йорка її матері.
- Раніше американська модель Олександра Андон знайшла приховану камеру спостереження, замасковану під зарядний пристрій для телефону, в житлі, яке знімала через сервіс Airbnb.