Одна з найбільших авіабудівних компаній Airbus планує побудувати перший у світі комерційний літак із нульовим рівнем шкідливих викидів ZEROe.

Про це поінформували в пресслужбі компанії.

За джерело енергії в літаку планується використовувати водень. У концерні вважають його перспективним видом “чистого авіаційного палива”.

В Airbus розраховують, що новий літак буде введено в експлуатацію у 2035 році, “якщо розвиток водневих технологій розвиватиметься очікуваними темпами”.

Поки ж концерн представив три концепції лайнера, кожна з яких “є окремим підходом до досягнення польотів з нульовим рівнем викидів”:

1. Перший концепт – літак із двома турбовентиляторними двигунами, який зможе вміщати 120-200 пасажирів. Дальність польоту складе понад 2000 морських миль (більш ніж 3700 км за раз).

Зовні цей літак схожий на класичний пасажирський лайнер. У літаку планується використовувати модифіковані газотурбінні двигуни, що працюють на водні замість реактивного палива.

2. Другий концепт – це турбогвинтовий літак (передбачені два водневі турбогвинтові двигуни, що приводять в дію гвинти з шістьма лопатями).

Літак зможе вміщати до 100 пасажирів. Він буде здатний долати відстань в більш ніж 1000 морських миль (приблизно 1852 км). Як відзначили в концерні, це ідеальний варіант для рейсів на короткі відстані.

3. Третій концепт – літак зі змішаним крилом, коли крило зливається з корпусом лайнера (Blended-Wing Body – аеродинамічна схема, за якої фюзеляж плавно переходить у крило). Літак вміщатиме до 200 пасажирів і зможе здійснювати польоти на відстані понад 3700 км.

Як розповів генеральний директор Airbus Гійом Форі, ці концепти дадуть змогу концерну “вивчити та вдосконалити дизайн і компонування першого літака з нульовим рівнем викидів”.

Форі висловив думку, що перехід на водень як основне джерело енергії для літаків “вимагатиме рішучих дій від всієї авіаційної екосистеми”, а також підтримки “уряду і промислових партнерів”.

Одночасно аеропортам потрібно буде змінити інфраструктуру, щоб забезпечити транспортування водню і заправку лайнерів.

У найближчі п’ять років інженери концерну Airbus планують розробляти водневі технології.

Уже найближчими місяцями розпочнуться випробування водневих паливних елементів і технологій спалювання водню.

До 2025 року компанія має намір запустити авіабудівну програму ZEROe. Повномасштабний прототип літака з’явиться до кінця 2020-х років.