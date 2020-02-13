Аеропорт «Бориспіль» в 2019 році зайняв перше місце в рейтингу ACI Europe серед аеропортів з пасажиропотоком 10-25 мільйонів.

Про це повідомляє прес-служба аеропорту в Facebook.

“Рекордна динаміка зростання пасажиропотоку в 21,1% забезпечила нам топ-позицію серед великих аеропортів з пасажиропотоком 10-25 млн пасажирів. Така висока оцінка дає сили для нових звершень команді аеропорту”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з оприлюдненим прес-службою рейтингом друге місце після Борисполя в списку займає аеропорт Мілана, пасажиропотік якого виріс на 16,6%. На третьому місці знаходиться московський аеропорт “Внуково”, пасажиропотік якого збільшився в 2019 році на 11,7%.

На четвертому і п’ятому місцях розташувалися берлінський аеропорт “Тегель” і аеропорт португальського міста Порту.

Повідомляється, що Міжнародна рада аеропортів (ACI) щомісяця складає рейтинг аеропортів за рівнем пасажиропотоку.