Аеропорт Дніпра закривали через бомби Другої світової

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в Дніпрі закривали аеропорт через боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.

Уточнюється, що боєприпаси були знайдені під час земельних робіт.

“7 березня в ДСНС надійшла інформація, що в м Дніпро на відомчій території заправної станції міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ” під час проведення земельних робіт виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни (2 авіабомби SC-10)”, – сказано в повідомленні.

За інформацією рятувальників, станом на вечір суботи, 7 березня, боєприпаси ще не вилучили через можливе знаходження поруч інших вибухонебезпечних об’єктів.