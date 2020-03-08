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Аеропорт Дніпра закривали через бомби Другої світової

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що в Дніпрі закривали аеропорт через боєприпаси часів Другої світової війни.

Неділя, 8 березня 2020, 15:42

Про це повідомляє прес-служба міністерства в Facebook.

Уточнюється, що боєприпаси були знайдені під час земельних робіт.

“7 березня в ДСНС надійшла інформація, що в м Дніпро на відомчій території заправної станції міжнародного аеропорту “Дніпропетровськ” під час проведення земельних робіт виявлено застарілі боєприпаси часів Другої світової війни (2 авіабомби SC-10)”, – сказано в повідомленні.

За інформацією рятувальників, станом на вечір суботи, 7 березня, боєприпаси ще не вилучили через можливе знаходження поруч інших вибухонебезпечних об’єктів.

Фото: МВД

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Теги: аеропорт, Днипро, аеропорт, Дніпро, Друга світова війна, боеприпасы

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