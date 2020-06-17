Про це повідомляється на сайті аеропорту.
“Міжнародний аеропорт” Київ “не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом, 17.06.2020 в зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 в Києві, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 року”, – йдеться в повідомленні.
Згідно з розкладом вильотів, вчора, 16 червня, міжнародні рейси не здійснювалося, але літали літаки до Ужгороду та Запоріжжя.
Сьогодні, 17 червня, в 5:51 ранку вилетів літак до Мінська (компанія Belavia) і о 06:40 в німецький Дортмунд, о 10:20 до Будапешта. Також проводиться реєстрація на рейси до Меммінгена і Лутона. Заплановані на сьогодні рейси до Таллінна та Копенгагена.
На завтра, 18 червня, заплановані рейси до Мінська і Берліна.
- Аеропорт “Київ” (Жуляни) скасував усі міжнародні рейси на 16 червня, оголосивши про це опівночі, за кілька годин до вильотів.
- Харківський аеропорт відновив свою роботу після паузи через карантин.