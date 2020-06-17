Про це повідомляється на сайті аеропорту.

“Міжнародний аеропорт” Київ “не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом, 17.06.2020 в зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 в Києві, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 року”, – йдеться в повідомленні.

Згідно з розкладом вильотів, вчора, 16 червня, міжнародні рейси не здійснювалося, але літали літаки до Ужгороду та Запоріжжя.

Сьогодні, 17 червня, в 5:51 ранку вилетів літак до Мінська (компанія Belavia) і о 06:40 в німецький Дортмунд, о 10:20 до Будапешта. Також проводиться реєстрація на рейси до Меммінгена і Лутона. Заплановані на сьогодні рейси до Таллінна та Копенгагена.

На завтра, 18 червня, заплановані рейси до Мінська і Берліна.