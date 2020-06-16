Про це повідомляють в заяві аеропорту на офіційній сторінці в Facebook.
В аеропорту пояснили рішення тим, що міжнародне авіасполучення з міст з високим рівнем захворюваності на COVID-19 (як Київ) заборонено постановою Кабміну.
Постанова Кабміну №392 не дозволяє містам з високим рівнем захворюваності на COVID-19 запускати міжнародне авіасполучення до 22 червня. Місто Київ, на території якого розташовано аеропорт, належить до таких.
Пасажирам про таке рішення повідомили менше ніж за добу до вильоту.
Так, рейс у Бодрум (Туреччина) було заплановано на третю годину ночі. Тобто пасажири рейсу були вже в дорозі до аеропорту.
“Міжнародний аеропорт “Київ” не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом, 17.06.2020 в зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 в Києві, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 року”, – йдеться у повідомленні.
Через таку ситуацію аеропорт лише порадив пасажирам “уважно стежити за розкладом рейсів і уточнювати інформацію у представників авіакомпаній”.
На сайті аеропорту всі міжнародні авіарейси, заплановані на 16 червня, в графіку польотів позначені як скасовані.
При цьому внутрішні рейси, в Ужгород і Запоріжжя, аеропорт не відміняв.
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