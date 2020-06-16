Аеропорт "Київ" (Жуляни) скасував усі міжнародні рейси на 16 червня, оголосивши про це опівночі, за кілька годин до вильотів.

Про це повідомляють в заяві аеропорту на офіційній сторінці в Facebook.

В аеропорту пояснили рішення тим, що міжнародне авіасполучення з міст з високим рівнем захворюваності на COVID-19 (як Київ) заборонено постановою Кабміну.

Постанова Кабміну №392 не дозволяє містам з високим рівнем захворюваності на COVID-19 запускати міжнародне авіасполучення до 22 червня. Місто Київ, на території якого розташовано аеропорт, належить до таких.

Пасажирам про таке рішення повідомили менше ніж за добу до вильоту.

Так, рейс у Бодрум (Туреччина) було заплановано на третю годину ночі. Тобто пасажири рейсу були вже в дорозі до аеропорту.

“Міжнародний аеропорт “Київ” не обслуговує регулярні міжнародні пасажирські рейси до 03:00 за місцевим часом, 17.06.2020 в зв’язку з продовженням дії карантину COVID-19 в Києві, згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 392 від 20.05.2020 року”, – йдеться у повідомленні.

Через таку ситуацію аеропорт лише порадив пасажирам “уважно стежити за розкладом рейсів і уточнювати інформацію у представників авіакомпаній”.

На сайті аеропорту всі міжнародні авіарейси, заплановані на 16 червня, в графіку польотів позначені як скасовані.

При цьому внутрішні рейси, в Ужгород і Запоріжжя, аеропорт не відміняв.