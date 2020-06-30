Про це повідомила прес-служба аеропорту.

Відзначається, що загальна кількість співробітників, які працюють в аеропорту, на даний момент становить близько 2 тисяч людей. При цьому в суміжних підприємствах працює ще 8 тисяч осіб.

“На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі”, – розповів генеральний директор компанії “МАЙСТЕР-АВІА” Олег Левченко.

За його словами, на підготовку співробітників йде дуже багато грошей, а компанія зіткнулася з проблемами через пандемію коронавірусу. При цьому з боку влади не було ніякої допомоги, незважаючи на звернення з боку керівництва аеропорту.

“Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня всього лише через кілька років. Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити”, – сказано в повідомленні.

Уточнюється, що кожен підрозділ аеропорту зараз вирішує, кого із співробітників звільняти і як оптимізувати роботу підприємства.