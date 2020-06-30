Про це повідомила прес-служба аеропорту.
Відзначається, що загальна кількість співробітників, які працюють в аеропорту, на даний момент становить близько 2 тисяч людей. При цьому в суміжних підприємствах працює ще 8 тисяч осіб.
“На жаль, нам доведеться скоротити 50% персоналу, в тому числі висококваліфікованих фахівців галузі”, – розповів генеральний директор компанії “МАЙСТЕР-АВІА” Олег Левченко.
За його словами, на підготовку співробітників йде дуже багато грошей, а компанія зіткнулася з проблемами через пандемію коронавірусу. При цьому з боку влади не було ніякої допомоги, незважаючи на звернення з боку керівництва аеропорту.
“Ми прогнозуємо повільне відновлення попиту на авіаперельоти і очікуємо повернення до докарантинного рівня всього лише через кілька років. Самостійно, без допомоги держави, столичному аеропорту не вижити”, – сказано в повідомленні.
Уточнюється, що кожен підрозділ аеропорту зараз вирішує, кого із співробітників звільняти і як оптимізувати роботу підприємства.
- Вночі 17 червня аеропорт “Київ” ім. Сікорського (Жуляни) відновив обслуговування міжнародних регулярних рейсів.
- Раніше Міжнародний аеропорт “Київ” (“Жуляни”) ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до президента, прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва. У листі зазначалося, що в разі відсутності підтримки аеропорт припинить свою діяльність і збанкрутує.