Про це розповів сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.
“Хочу повідомити, що аеропорт “Київ” ім. Сікорського відновив роботу. Авіакомпанії отримали дозвіл Державіаслужби на здійснення міжнародних рейсів із аеропорту “Київ”, – зазначив Кличко.
Він уточнив, що столична влада не закривала аеропорт: авіакомпанії не могли виконувати рейси через заборону на міжнародне авіасполучення (внаслідок спалаху коронавірусу та дії карантину).
За словами Кличка, через вимушене призупинення перевезень пасажирів аеропорт зазнав великих збитків: щомісяця підприємство “втрачає майже 27 млн гривень”.
У зв’язку з цим мер столиці озвучив 3 варіанти вирішення проблем аеропорту “Київ”, щоб “він зміг повноцінно відновити свою роботу”.
Перший варіант – скоротити витрати і звільнити частину співробітників. Але це, за словами Кличка, – найгірший варіант, який не вирішить проблем підприємства.
Другий варіант – збільшення доходів за допомогою встановлення мінімальних фіксованих ставок на авіаобслуговування, а також закріплення їх на законодавчому рівні. Таке рішення має приймати Кабінет Міністрів.
“А також третій варіант – необхідно здійснити розподіл пасажиропотоку в київському авіавузлі – між аеропортами “Бориспіль” і “Київ”. Саме такий підхід, на думку фахівців, допоможе швидко відновити роботу авіагалузі після карантину. І це рішення також повинен затвердити Уряд”, – наголосив Кличко.
Свої пропозиції влади Києва вже передала до Кабінету Міністрів.
(На відео – з 13:30)
- Сьогодні вночі 17 червня аеропорт “Київ” ім. Сікорського (Жуляни) відновив обслуговування міжнародних регулярних рейсів.
- Раніше Міжнародний аеропорт “Київ” (“Жуляни”) ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до президента, прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва. У листі зазначалося, що в разі відсутності підтримки аеропорт припинить свою діяльність і збанкрутує.