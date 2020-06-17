Міжнародний аеропорт "Київ" ім. Сікорського (Жуляни) поновив роботу, проте йому необхідна допомога для повноцінного відновлення.

Про це розповів сьогодні на брифінгу мер столиці Віталій Кличко.

“Хочу повідомити, що аеропорт “Київ” ім. Сікорського відновив роботу. Авіакомпанії отримали дозвіл Державіаслужби на здійснення міжнародних рейсів із аеропорту “Київ”, – зазначив Кличко.

Він уточнив, що столична влада не закривала аеропорт: авіакомпанії не могли виконувати рейси через заборону на міжнародне авіасполучення (внаслідок спалаху коронавірусу та дії карантину).

За словами Кличка, через вимушене призупинення перевезень пасажирів аеропорт зазнав великих збитків: щомісяця підприємство “втрачає майже 27 млн гривень”.

У зв’язку з цим мер столиці озвучив 3 варіанти вирішення проблем аеропорту “Київ”, щоб “він зміг повноцінно відновити свою роботу”.

Перший варіант – скоротити витрати і звільнити частину співробітників. Але це, за словами Кличка, – найгірший варіант, який не вирішить проблем підприємства.

Другий варіант – збільшення доходів за допомогою встановлення мінімальних фіксованих ставок на авіаобслуговування, а також закріплення їх на законодавчому рівні. Таке рішення має приймати Кабінет Міністрів.

“А також третій варіант – необхідно здійснити розподіл пасажиропотоку в київському авіавузлі – між аеропортами “Бориспіль” і “Київ”. Саме такий підхід, на думку фахівців, допоможе швидко відновити роботу авіагалузі після карантину. І це рішення також повинен затвердити Уряд”, – наголосив Кличко.

Свої пропозиції влади Києва вже передала до Кабінету Міністрів.

(На відео – з 13:30)