Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.
“Сьогодні аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення за напрямками: Львів – Берлін, Дортмунд – Львів, Львів – Дортмунд і Берлін – Львів. Авіація потроху починає відновлюватися, і це не може не радувати”, – написав Криклій.
Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.
- Вночі 17 червня аеропорт “Київ” ім. Сікорського (Жуляни) відновив обслуговування міжнародних регулярних рейсів.
- Раніше Міжнародний аеропорт “Київ” (“Жуляни”) ім. І. Сікорського звернувся по допомогу до президента, прем’єр-міністра, міністра інфраструктури та мера Києва. У листі зазначалося, що в разі відсутності підтримки аеропорт припинить свою діяльність і збанкрутує.