19-го червня Міжнародний аеропорт у Львові відновив свою роботу після затяжного карантину.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

“Сьогодні аеропорт Львова приймає і відправляє перші рейси після відновлення регулярного пасажирського авіасполучення за напрямками: Львів – Берлін, Дортмунд – Львів, Львів – Дортмунд і Берлін – Львів. Авіація потроху починає відновлюватися, і це не може не радувати”, – написав Криклій.

Нагадаємо, 15 червня Україна відкрила всі міжнародні повітряні пункти пропуску.