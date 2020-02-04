Аеротаксі Wisk та уряд Нової Зеландії домовилися про проведення пробного польоту з пасажирами на повністю електричному літаку Cora.

Про це повідомили в прес-службі Wisk.

“Уряд Нової Зеландії та компанія Wisk, an Urban Air Mobility оголосили про підписання Меморандуму про взаєморозуміння щодо проведення пробного перевезення пасажирів в Кентербері, Нова Зеландія. Повністю електричне повітряне таксі компанії Управлінням цивільної авіації Нової Зеландії., що зветься Cora, є літаком, обраним для випробувань”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що після підписання угоди компанія перейде до роботи над отриманням сертифікату для Cora від Управління цивільної авіації Нової Зеландії. Після сертифікації почнеться планування маршруту для випробувань.

Довідка. Wisk — незалежна компанія, що базується в районі затоки Сан-Франциско і Нової Зеландії. Її фінансують американська авіабудівна компанія Boeing і Kitty Hawk Corporation, створена співзасновником Google і виконавчим директором компанії Alphabet Ларрі Пейджем.

Wisk використовує двомісні літальні апарати Cora, які компанія Пейджа розробляла протягом 8 років і представила громадськості в 2018 році.

Cora — повністю електричне повітряне таксі, яке може вмістити два пасажира. Cora розрахована на польоти на висоті близько 1500 метрів зі швидкістю близько 160 км/ч. і оснащені 12-ю незалежними підйомними вентиляторами, які дозволяють злітати і приземлятися вертикально, як вертоліт. Тому Кора не потребує злітно-посадковій смузі. Як повідомляється на сайті компанії, за станом на січень 2020 року було скоєно більше 1000 пробних польотів Cora.