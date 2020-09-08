Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.
За її словами, відстрочка виборів можлива у зв’язку з введенням надзвичайного стану.
“Саме про перенесення, бо вибори в цілому скасувати не можна. Їх можна відтермінувати. Надзвичайний стан на національному рівні можна ввести на 30 днів, з можливістю пролонгації разово ще на 30 днів. Тобто немає жодних правових підстав стверджувати, що ми можемо перенести вибори, наприклад, на півроку. На місцевому рівні такий режим може бути введений на 60 днів плюс пролонгація ще на 30 днів”, – повідомила Айвазовська.
Вона зазначила, що в разі припинення виборчого процесу виборчу кампанію доведеться оголошувати з самого початку. При цьому все буде залежати від політичних передумов.
“Якщо повернутися до прогнозів – секретар РНБО оприлюднив моделювання про 350 тисяч хворих на кінець жовтня. Потенційно потребуватимуть госпіталізації 38 тисяч хворих. Але чи змусять ці цифри припинити виборчий процес, в якому при явці 50% братимуть участь до 15 мільйонів виборців, стверджувати важко”, – додала Айвазовська.
Вона зазначила, що є проект рішення уряду щодо обмежень і проведення виборів в умовах пандемії, де встановлюється логістика поведінки та правила для виборця на дільниці: дистанціювання, не скупчення в приміщенні для голосування, заборона проведення агітаційних заходів у закритих приміщеннях, обмеження щодо дистрибуції поліграфічної продукції.
- 5 вересня в Україні офіційно стартував виборчий процес з проведення місцевих виборів, призначених на 25 жовтня.
- 8 серпня на черговому засіданні Центральної виборчої комісії було призначено на 25 жовтня 2020 року 1441 перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів в усіх 24 областях України.
- До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов проти Центральної виборчої комісії з вимогою скасувати постанову від 8 серпня про місцеві вибори 25 жовтня 2020 року.