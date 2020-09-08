Юридично в Україні не можна скасувати місцеві вибори. Існує лише можливість відстрочки на строк не більше 90 днів.

Про це в інтерв’ю “РБК-Україна” повідомила координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська.

За її словами, відстрочка виборів можлива у зв’язку з введенням надзвичайного стану.

“Саме про перенесення, бо вибори в цілому скасувати не можна. Їх можна відтермінувати. Надзвичайний стан на національному рівні можна ввести на 30 днів, з можливістю пролонгації разово ще на 30 днів. Тобто немає жодних правових підстав стверджувати, що ми можемо перенести вибори, наприклад, на півроку. На місцевому рівні такий режим може бути введений на 60 днів плюс пролонгація ще на 30 днів”, – повідомила Айвазовська.

Вона зазначила, що в разі припинення виборчого процесу виборчу кампанію доведеться оголошувати з самого початку. При цьому все буде залежати від політичних передумов.

“Якщо повернутися до прогнозів – секретар РНБО оприлюднив моделювання про 350 тисяч хворих на кінець жовтня. Потенційно потребуватимуть госпіталізації 38 тисяч хворих. Але чи змусять ці цифри припинити виборчий процес, в якому при явці 50% братимуть участь до 15 мільйонів виборців, стверджувати важко”, – додала Айвазовська.

Вона зазначила, що є проект рішення уряду щодо обмежень і проведення виборів в умовах пандемії, де встановлюється логістика поведінки та правила для виборця на дільниці: дистанціювання, не скупчення в приміщенні для голосування, заборона проведення агітаційних заходів у закритих приміщеннях, обмеження щодо дистрибуції поліграфічної продукції.