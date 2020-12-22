В Національній академії наук України надали прогноз щодо ситуації з коронавірусом у країні у наступні два тижні. Вчені прогнозують, що в Україні щоденно фіксуватимуть близько 9 тисяч нових випадків коронавірусу.

Про це йдеться на сайті НАН України.

Результати обчислень статистичною моделлю Facebook Prophet, яка враховує “аномальні дати” та сезонність, показують, що в Україні до 3 січня щоденно фіксуватимуть близько 8-9 тисяч нових випадків коронавірусу. У певні дні, добова кількість хворих зменшуватиметься до 4-5 тисяч.

Модель Facebook Prophet, як зазначають в НАН, передбачає дещо стрімкіше згасання захворюваності та більші амплітуди коливань кількості випадків коронавірусу.

Ще один прогноз НАН базується на компартментній моделі SEIR-U. Ця модель показує менші коливання щоденної кількості нових випадків COVID-19. Згідно з цим прогнозом, у наступні два тижні в країні щоденно фіксуватимуть від 7 до 11 тисяч нових випадків коронавірусу.