Про це йдеться на сайті НАН України.
Результати обчислень статистичною моделлю Facebook Prophet, яка враховує “аномальні дати” та сезонність, показують, що в Україні до 3 січня щоденно фіксуватимуть близько 8-9 тисяч нових випадків коронавірусу. У певні дні, добова кількість хворих зменшуватиметься до 4-5 тисяч.
Модель Facebook Prophet, як зазначають в НАН, передбачає дещо стрімкіше згасання захворюваності та більші амплітуди коливань кількості випадків коронавірусу.
Ще один прогноз НАН базується на компартментній моделі SEIR-U. Ця модель показує менші коливання щоденної кількості нових випадків COVID-19. Згідно з цим прогнозом, у наступні два тижні в країні щоденно фіксуватимуть від 7 до 11 тисяч нових випадків коронавірусу.
- Більш ніж половина українців не мають наміру вакцинуватися проти коронавірусу COVID-19, якщо вакцина буде платною. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи “Рейтинг”, проведеного 28-30 листопада 2020 року.
- В Україні в першу чергу будуть вакциновані проти коронавірусу COVID-19 люди з різних груп ризику (за професійними ознаками, в зв’язку із захворюваннями і віком). Це понад 20 млн осіб.
- Міністерство охорони здоров’я України планує провести першу вакцинацію проти коронавірусу COVID-19 в лютому 2021 року.