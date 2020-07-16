Академік Юхновський закликав Зеленського до співпраці з Порошенком і захисту мови

Про це він заявив на урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди 30-ї річниці прийняття Декларації про державний суверенітет.

“Нехай ваша українська мова стане рідною і чудовою за своїм мелодійним звучанням. Нехай такою вона стане у вашій родині. Від вас яскравим світлом нехай вона пошириться на ваших соратників і на всю державу. Державність української мови – це основа української держави. Зараз хто проти цього – є державним злочинцем”, – підкреслив Юхновський.

Він також закликав Зеленського скористатися досвідом п’ятого президента України Петра Порошенка.

“Нехай ваш попередник стане вашим радником і опорою. Не дозволяйте знижувати авторитет попередніх президентів”, – зазначив Юхновський.

На думку старійшини українського парламентаризму, прийняття Декларації про суверенітет стало вставним ключем у двері незалежної держави Україна.

“Держава у своєму розвитку пережила міні революції, Майдани. Кожен Майдан чогось досягав, але щось і втрачав. Всі досягнення Майданів вистраждані величезними масами народу. І ні за яких подій і обставин вони не повинні губитися”, – переконаний Юхновський.

“Зараз є страшна дійсність — війна. Йде війна за землю, за Україну. Будьте рішучим, мудрим і непереможним. Не бійтеся воювати — то у вас є Збройні сили цієї країни”, – звернувся він до Зеленського.

Юхновський також закликав молодих депутатів з монобільшості до культури парламентаризму.

“Шановні депутати дев’ятого скликання! Будьте працьовитими, бережіть честь у Верховній Раді — своїм діями, своєю мовою, своїм зовнішнім виглядом. Введіть обов’язково дрес-код. І отримуйте нарешті шалену радість від прийнятих хороших законів Української держави”, – побажав академік.