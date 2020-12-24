Covid-19 Україна

оновлено 24.12.2020 о 17:02

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Акаунти Геннадія Кернеса в соцмережах стали меморіальними: з’явилося прощальне відео

У четвер, 24 грудня, всі сторінки мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер від ускладнень коронавірусу, набули стану меморіальних.

Четвер, 24 грудня 2020, 17:36

Про це повідомляють #Букви.

Так, на сторінках Геннадія Кернеса у Facebook, Telegram, Youtube та Instagram з’явилося прощальне відео. Зазначається, що це відео — остання публікація у всіх акаунтах політика.

“З цього дня — сторінки кращого мера Харкова в соцмережах стають меморіальними. На них завжди можна буде зайти та подивитися, що хвилювало цю велику людину, чим він хотів поділитися з харків’янами, про що він думав”, – йдеться у повідомленні.

У шестихвилинне відео вмістили роки праці Кернеса на посаді мера Харкова. Ролик демонструє успіхи та досягнення політика, а також розкриває його особистість.

 

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Допис, поширений Геннадий Кернес (@gepard59)

Що відомо про Геннадія Кернеса:

У 90-х Геннадій Кернес став керівником компанії “НПК-Холдинг”, яка займається автоперевезеннями та орендою нерухомості, заснував банк та юридичну компанію.

У 1998-му став депутатом Харківської міськради.

2000 років Кернес став співвласником телекомпанії “Тоніс-центр” і газети “Вечерний Харьков”, а також володів частиною акцій “7-го телеканалу”.

У 2002-му став  секретарем міської ради.

У 2006 році він займався виборчою кампанією Михайла Добкіна, котрий балотувався у мери Харкова.

У 2010 балотувався як опозиційний кандидат на посаду мера. Його опонентом був Арсен Аваков.

У 2015 Кернес виграв вибори у першому турі – за нього проголосувало понад 65% харків’ян.

У 2020 знову виграв вибори – теж у першому турі, але захворів на COVID-19.

Поки Верховна Рада не призначить позачергові вибори, керувати Харковом буде секретар міської ради Ігор Терехов.

  • 17 грудня в німецькій клініці “Шаріте” помер міський голова Харкова Геннадій Кернес.
  • 11 грудня стало відомо, що у Кернеса відмовили обидві нирки і його під’єднали  до гемодіалізу.
  • Як відомо, раніше у Кернеса був підтверджений коронавірус COVID-19 і двостороннє запалення легенів.
  • Сьогодні з самого ранку, 23 грудня, у Харкові люди прощалися з міським очільником Геннадієм Кернесом, який помер через ускладнення від Covid-19. #Букви розказували, як це відбувалося.
Теги: відео, Кернес, меморіальні сторінки, соцмережі

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