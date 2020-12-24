Акаунти Геннадія Кернеса в соцмережах стали меморіальними: з’явилося прощальне відео

У четвер, 24 грудня, всі сторінки мера Харкова Геннадія Кернеса, який помер від ускладнень коронавірусу, набули стану меморіальних.

Про це повідомляють #Букви.

Так, на сторінках Геннадія Кернеса у Facebook, Telegram, Youtube та Instagram з’явилося прощальне відео. Зазначається, що це відео — остання публікація у всіх акаунтах політика.

“З цього дня — сторінки кращого мера Харкова в соцмережах стають меморіальними. На них завжди можна буде зайти та подивитися, що хвилювало цю велику людину, чим він хотів поділитися з харків’янами, про що він думав”, – йдеться у повідомленні.

У шестихвилинне відео вмістили роки праці Кернеса на посаді мера Харкова. Ролик демонструє успіхи та досягнення політика, а також розкриває його особистість.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Геннадий Кернес (@gepard59)