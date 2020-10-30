За останній квартал 2020 акції Apple впали на понад 5%, ринкова вартість компанії — на $100 млрд. Це найвище квартальне падіння за два роки.

Про це повідомляє видання Reuters.

Компанія Apple опублікувала квартальний звіт, який охоплює проміжок до 26 вересня. Аналітики прогнозували падіння прибутків компанії, однак вони склали 64,7 млрд доларів та 73 центи на акцію, это на 1 млрд та 3 центи вище, ніж очікувалися.

Цього року Apple випустила безліч нових продуктів та послуг, які її клієнти прийняли добре, перебуваючи в основному вдома під час пандемії.

Бурхливий продаж Mac і AirPods збільшив загальний дохід і прибуток більше, ніж очікували аналітики, але продажі iPhone впали на 20,7% — до 26,4 млрд доларів.

Падіння фахівці пов’язують пізнім (у порівнянні з попередніми роками) випуском нових смартфонів, який змусив клієнтів відкласти покупку нових пристроїв. Загалом випуск iPhone 12 був затриманий на місяць через коронавірус.