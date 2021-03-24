Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО "Невідомий патріот" Євгену Строканю. На засідання, де обирали запобіжний захід, не пустили журналістів видання #Букви та телеканалу "Прямий".

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Судове засідання щодо Строканя розпочалося пізнього вечора — після 20-ї години. Близько 20:20, інформує наш кореспондент, з будівлі суду вийшла помічниця судді. Вона сповістила, що засідання розпочинається. Водночас вона повідомила, що кореспондент #Букв та журналісти телеканалу “Прямий” на судове засідання потрапити не зможуть.

Помічниця судді заявила, що їх немає в списку, який має затверджувати суддя і який формується вона на основі заздалегідь поданих клопотань. Але про такий порядок завчасно не сповістили. Судова охорона відмовилася пропустити журналістів, мотивуючи це тим, що засідання вже розпочалося.

Як стало відомо нашому кореспондентові, обвинувачення клопотало про обрання активісту запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Суд задовольнив це клопотання.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда. Останнього так само як і Строканя відправили під домашній арешт.

Також в середу, 24 березня, через неявку судді в Печерському райсуді не відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу лідеру руху “Гонор” Сергію Філімонову, якого підозрюють у хуліганстві через участь в акції протесту під Офісом президента 20 березня.