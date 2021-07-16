Акції Tesla Inc. впали напередодні звіту компанії про прибутки. Це може бути пов'язано з криптовалютою.

Про це американське видання Bloomberg.

Спостерігається кореляція між акціями Tesla Inc. і індексом великих американських технологічних компаній NASDAQ у бік зменшення. 20-денна кореляція між ціною акцій Tesla та індексом NASDAQ 100 впала з 0,83 (17 червня) до 0,14 (14 липня).

Емі Ву Сільверман, стратегиня деривативів на RBC Capital Markets, зазначила, що це може бути пов’язано із криптовалютою.

“Tesla тісно пов’язана з техногігантами та цей зв’язок майже зник останнім часом. Коли я запитую про причини, більшість згадує ситуацію з біткоїном і тим, як він буде враховуватися, коли вони повідомлятимуть про доходи”, — сказала вона.

Цього місяця Tesla впала майже на 4%, тоді як Nasdaq 100 подорожчав більше як на 2%. Біткойн знизився до приблизно 32,5 тисячі доларів з пікових 65 тисяч доларів у середині квітня