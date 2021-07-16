Про це американське видання Bloomberg.
Спостерігається кореляція між акціями Tesla Inc. і індексом великих американських технологічних компаній NASDAQ у бік зменшення. 20-денна кореляція між ціною акцій Tesla та індексом NASDAQ 100 впала з 0,83 (17 червня) до 0,14 (14 липня).
Емі Ву Сільверман, стратегиня деривативів на RBC Capital Markets, зазначила, що це може бути пов’язано із криптовалютою.
“Tesla тісно пов’язана з техногігантами та цей зв’язок майже зник останнім часом. Коли я запитую про причини, більшість згадує ситуацію з біткоїном і тим, як він буде враховуватися, коли вони повідомлятимуть про доходи”, — сказала вона.
Цього місяця Tesla впала майже на 4%, тоді як Nasdaq 100 подорожчав більше як на 2%. Біткойн знизився до приблизно 32,5 тисячі доларів з пікових 65 тисяч доларів у середині квітня
- У лютому Tesla заявила про інвестиції в біткоїни в розмірі 1,5 мільярда доларів. Відтоді Tesla продала частину криптовалюти, а Маск став критиком біткойнів з причин, серед яких споживання енергії.
- Також Tesla почала приймати біткоїни як оплату за електромобілі, але в травні відмовилася від цього.
- В червні Ілон Маск заявив, що компанія відновить транзакції з використанням біткоїнів, коли для майнінгу буде використовуватися чиста енергія.