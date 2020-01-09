Акції виробника електромобілів Tesla Inc (TSLA.O) підскочили майже на 5% в середу, закрившись на рекордних 492,14 доларів за акцію і збільшивши свою ринкову капіталізацію майже до 89 млрд доларів, або на 2 млрд дол. Ця сума більше ринкових капіталовкладень General Motors і Ford в 50 млрд дол і 37 мільярдів доларів відповідно.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Tesla отримала несподіваний прибуток в третьому кварталі.

Прогрес, досягнутий головним виконавчим директором Tesla Елоном Маском, кинув виклик іншим трейдерам, чекаючи, що автовиробник буде все більше наздоганяти автомобільні гіганти, включаючи GM і Ford.

Підкреслюючи довіру інвесторів до Маска і майбутнього зростання його компанії, його ринкова капіталізація випередила своїх конкурентів у США, навіть незважаючи на те, що їх бізнес йде набагато краще, ніж у Tesla. GM і Ford поставили в США в минулому році більше 2 мільйонів автомобілів у порівнянні з поставками Tesla по всьому світу в 367 500 автомобілів.

Проте Tesla в останні роки неодноразово не виконувала планові завдання про виробництву авто.

Крім того, більшість основних автовиробників продовжують нарощувати виробництво нових поколінь електромобілів, здатних конкурувати з Tesla.

Німецькі автовиробники Volkswagen AG, Daimler AG і BMW AG пообіцяли випустити повністю електричні преміум-моделі. Бренд GM Cadillac готується випустити серію електричних позашляховиків і автомобілів, в той час як електричний позашляховик Ford Mustang Mach-E, представлений в листопаді, вийде в кінці цього року і може конкурувати з Tesla Model X або моделлю Y.

У Ford, GM і інших виробників є електричні пікапи.

А ось електромобілі від Audi, Jaguar і Porsche поки не досягли діапазону пробігу Tesla.

Варто зазначити, що акції GM практично не змінилися за останні 12 місяців, в той час як Ford виріс на 10%.