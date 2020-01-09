Про це повідомляє агентство Reuters.
Tesla отримала несподіваний прибуток в третьому кварталі.
Прогрес, досягнутий головним виконавчим директором Tesla Елоном Маском, кинув виклик іншим трейдерам, чекаючи, що автовиробник буде все більше наздоганяти автомобільні гіганти, включаючи GM і Ford.
Підкреслюючи довіру інвесторів до Маска і майбутнього зростання його компанії, його ринкова капіталізація випередила своїх конкурентів у США, навіть незважаючи на те, що їх бізнес йде набагато краще, ніж у Tesla. GM і Ford поставили в США в минулому році більше 2 мільйонів автомобілів у порівнянні з поставками Tesla по всьому світу в 367 500 автомобілів.
Проте Tesla в останні роки неодноразово не виконувала планові завдання про виробництву авто.
Крім того, більшість основних автовиробників продовжують нарощувати виробництво нових поколінь електромобілів, здатних конкурувати з Tesla.
Німецькі автовиробники Volkswagen AG, Daimler AG і BMW AG пообіцяли випустити повністю електричні преміум-моделі. Бренд GM Cadillac готується випустити серію електричних позашляховиків і автомобілів, в той час як електричний позашляховик Ford Mustang Mach-E, представлений в листопаді, вийде в кінці цього року і може конкурувати з Tesla Model X або моделлю Y.
У Ford, GM і інших виробників є електричні пікапи.
А ось електромобілі від Audi, Jaguar і Porsche поки не досягли діапазону пробігу Tesla.
Варто зазначити, що акції GM практично не змінилися за останні 12 місяців, в той час як Ford виріс на 10%.
- Американський підприємець, винахідник, інженер і мільярдер Ілон Маск станцював на презентації електромобілів на новому заводі Tesla в Шанхаї.