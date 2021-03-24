Київський активіст, голова громадської ініціативи "Захистимо Протасів Яр" Роман Ратушний вимагає від заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка та МВС вибачень, а також спростування недостовірної інформації щодо його участі в акції під Офісом президента 20 березня.

Відповідну заяву Ратушний опублікував на своїй сторінці в Facebook. Документ також є в розпорядженні #Букв.

Йдеться про змонтоване відео з учасниками акції під Офісом президента, яке Геращенко опублікував напередодні. Фігурантів запису він назвав “купкою провокаторів”, які “підпалювали двері, били вікна, закликали до вчинення хуліганських дій”.

Геращенко запевнив, що учасники цих подій “встановлені і будуть відповідати за свої вчинки”. Причому деяких учасників ідентифікували за одягом.

Серед інших на цьому відео був показаний активіст у шапці, капюшоні та захисній масці. В МВС стверджують, що це Роман Ратушний.

Сам активіст спростовує свою причетність до будь-яких протиправних дій під ОПУ.

Ратушний також вказує на те, що оприлюднений Геращенком відеозапис містить його персональні дані (ПІБ – Ратушний Роман Тарасович), рід діяльності (голова громадської організації) та зображення (фотознімок у правій частині кадру, який у МВС розмістили начебто для “ідентифікації” учасника акції під ОПУ).

Активіст зазначає, що цей ролик принижує його честь і гідність, негативно впливає на ділову репутацію, “а також є очевидним порушенням презумпції невинуватості”.

“Невстановлена особа у масці, з якою мене нібито порівнюють, жодних протиправних дій на відео не вчиняє. Проте, зважаючи на характер відеозапису та підпис до нього, розміщення моїх персональних даних та фотознімку, очевидно, що відеоролик має на меті створення негативного ставлення до мене зі сторони осіб, які його переглядають. Мета ролику, очевидно, – створити враження, що я вчинив неправомірні дії (злочин), що є підстави для мого кримінального переслідування. Відтак цей ролик принижує мою честь і гідність, негативно впливає на мою репутацію“, – наголосив Ратушний.

Активіст додав, що ніколи не надавав дозволу на використання свого фото ні МВС, ні особисто Антону Геращенку.

“Вказаний відеозапис містить мої персональні дані та фотознімок.., які в загальному контексті відеоролика та супроводжуючого напису створюють у стороннього глядача враження про мою причетність до незаконних дій, наявність підстав для переслідування мене в кримінальному порядку, і навіть що таке кримінальне переслідування вже відбувається. А це не відповідає дійсності. Тому вважаю, що зазначений відеозапис містить недостовірну та негативну інформацію щодо мене, яка ображає мою честь і гідність і шкодить моїй діловій репутації. Я вимагаю цю інформацію видалити, спростувати та вибачитись“, – зазначив Ратушний.

Активіст нагадав, що “праву на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань відповідає обов’язок не поширювати про особу недостовірну інформацію та таку, що ганьбить її гідність, честь чи ділову репутацію”.

“І очевидно, що в даному випадку Антон Геращенко, будучи посадовою особою – заступником міністра МВС, цим обов’язком знехтував”, – додав він.

Ратушний уточнив, що стаття 277 Цивільного кодексу України дає йому право на відповідь і спростування у випадку порушення особистих немайнових прав внаслідок поширення недостовірної інформації.

Активіст вимагає від МВС та Антона Геращенка:

Припинити незаконне використання його фото та особистої інформації шляхом видалення зазначеного посту Геращенка і відео.

Спростувати недостовірну інформацію, розміщену в пості Геращенком, і публічно вибачитись за її розміщення шляхом публікації на Facebook-сторінці відповідної публічної заяви.

Ратушний вимагає від Геращенка публічного посту такого змісту: “Прошу вибачення у Ратушного Романа Тарасовича за поширення неправдивої інформації щодо його причетності до незаконних дій під час акції протесту 20.03.2021 року і розміщення відповідного маніпулятивного відеоролику. На майбутнє зобов’язуюсь поважати і не порушувати права і свободи громадян, передбачені Конституцією і законами України, Європейською конвенцією з прав людини, зокрема – право на свободу мирних зібрань, право на приватність, презумпцію невинуватості” .

В разі ігнорування своїм вимог активіст планує звертатися до суду і вимагати відшкодування моральної шкоди.