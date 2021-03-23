Акція на підтримку Стерненка: поліція вручила підозру уже 5 активістам

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.
Підозра ще одному учаснику оголошена у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
На цей час повідомлення про підозру отримали п‘ятеро осіб. Підозри у вчиненні хуліганських дій оголошено уродженцю Вінниччини за розбиття вікон у дверях ОПУ (сьогодні суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт), одному із організаторів та ще двом учасникам акції.
Лідер “Невідомого патріота” Євген Строкань оприлюднив у Facebook відео, як йому вручали підозру.
Строкань зазначив, що поліцейські вистежили його після того, як він зустрів Влада Сорда під Печерським судом.
Нагадаємо: події біля Офісу Президента України додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).
Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
- Вже після акції було затримано Влада Сорда. Йому вручили підозру за ч. 4 ст. 296 (хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень). Затриманий досі перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, у нього вилучили одяг як доказ, а підозру було вручено без адвоката.
- Як відомо, Офіс президента оцінив пошкодження будівлі після акції протесту 20 березня у майже 2 млн гривень. Утім Єлісей Ходоловський, співзасновник громадської ініціативи “Києве, мий”, порахував, що вартість прибирання — приблизно 80 тисяч гривень.
- Деякі клінінгові компанії були готові прибрати на Банковій за 50 тисяч.
- Будівлю на Банковій почали приводити до ладу ще в неділю, 21 березня. Тоді демонтували пошкоджені двері. 22 березня будівлю почали чистити під написів фарбою.