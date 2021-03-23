Covid-19 Україна

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Акція на підтримку Стерненка: поліція вручила підозру уже 5 активістам

23 березня поліція вручила підозру у хуліганстві ще двом активістам.

Вівторок, 23 березня 2021, 23:50

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Підозра ще одному учаснику оголошена у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На цей час повідомлення про підозру отримали п‘ятеро осіб. Підозри у вчиненні хуліганських дій оголошено уродженцю Вінниччини за розбиття вікон у дверях ОПУ (сьогодні суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт), одному із організаторів та ще двом учасникам акції.

Лідер “Невідомого патріота” Євген Строкань оприлюднив у Facebook відео, як йому вручали підозру.

Строкань зазначив, що поліцейські вистежили його після того, як він зустрів Влада Сорда під Печерським судом.

Нагадаємо: події біля Офісу Президента України додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).

Як повідомлялося, 20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Теги: Нацполіція, акція протесту, Банкова, Нацполіція, Сергій Стерненко

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