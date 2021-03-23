Акція на підтримку Стерненка: поліція вручила підозру уже 5 активістам

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції.

Підозра ще одному учаснику оголошена у вчиненні правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

На цей час повідомлення про підозру отримали п‘ятеро осіб. Підозри у вчиненні хуліганських дій оголошено уродженцю Вінниччини за розбиття вікон у дверях ОПУ (сьогодні суд обрав йому запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт), одному із організаторів та ще двом учасникам акції.

Лідер “Невідомого патріота” Євген Строкань оприлюднив у Facebook відео, як йому вручали підозру.

Строкань зазначив, що поліцейські вистежили його після того, як він зустрів Влада Сорда під Печерським судом.

Нагадаємо: події біля Офісу Президента України додатково кваліфіковані як умисне знищення або пошкодження майна (ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України).