Про це повідомили в пресслужбі ГУ Національної поліції в Києві.
Як відомо, учасники акції кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу президента фарбою та залишили на її стінах надписи, розбили скло в дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України, а також вхідні двері.
Правоохоронці кваліфікували ці події як “хуліганство”.
У поліції також повідомили про затримання “одного із найбільш агресивних учасників” акції “за вчинення протиправних дій”.
“Це – уродженець Вінничини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України”, – йдеться в повідомленні.
Слідчим відділом Печерського управління поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.
Тим часом у соцмережах з’явилася інформація, кого саме затримали поліцейські.
Як інформує “Рух Опору Капітуляції”, це Владислав Гранецький-Стафійчук. Його затримали приблизно о 21:26 на перехресті Банкова-Інститутська та доставили до Печерського райвідділу поліції.
У Telegram-каналі Стерненка повідомляється, що Гранецький-Стафійчук (псевдо – Влад Сорд) – засновник видавництва “Дім Химер”, ветеран 93-ї окремої механізованої бригади.
Є інформація, що його хочуть відвезти в слідчий ізолятор тимчасового тримання під Києвом. А як доказ в нього забрали одяг. Запобіжний захід затриманому можуть обрати завтра в Печерському райсуді Києва.
Поліція намагається відтіснити активістів. У хід пішли палиці й сльозогінний газ. Є травми.
Ув’язнення Стерненка
Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.
Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.
Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.
Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.
- 23 лютого на вулиці Банковій біля Офісу президента відбулася велика акція на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка, якого ув’язнили на 7 років та 3 місяці. Відбулися сутички між протестувальниками та правоохоронцями. У результаті були затримані 24 особи. Кілька десятків поліціянтів постраждали внаслідок сутичок.
- 27 лютого учасники протесту на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка прийшли до Офісу генеральної прокурорки в Києві. Крім того, акція відбулася біля Офісу президента.
- Акції на підтримку активіста відбувалися також 8 та 9 березня.