Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом сьогоднішньої акції під Офісом президента в Києві, яка була організована на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ Національної поліції в Києві.

Як відомо, учасники акції кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу президента фарбою та залишили на її стінах надписи, розбили скло в дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України, а також вхідні двері.

Правоохоронці кваліфікували ці події як “хуліганство”. У поліції також повідомили про затримання “одного із найбільш агресивних учасників” акції “за вчинення протиправних дій”.

“Це – уродженець Вінничини, 1995 року народження, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення злочину передбаченого ч. 2 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального Кодексу України”, – йдеться в повідомленні.

Слідчим відділом Печерського управління поліції Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Тим часом у соцмережах з’явилася інформація, кого саме затримали поліцейські.

Як інформує “Рух Опору Капітуляції”, це Владислав Гранецький-Стафійчук. Його затримали приблизно о 21:26 на перехресті Банкова-Інститутська та доставили до Печерського райвідділу поліції.

У Telegram-каналі Стерненка повідомляється, що Гранецький-Стафійчук (псевдо – Влад Сорд) – засновник видавництва “Дім Химер”, ветеран 93-ї окремої механізованої бригади.

Є інформація, що його хочуть відвезти в слідчий ізолятор тимчасового тримання під Києвом. А як доказ в нього забрали одяг. Запобіжний захід затриманому можуть обрати завтра в Печерському райсуді Києва.

Поліція намагається відтіснити активістів. У хід пішли палиці й сльозогінний газ. Є травми.

Ув’язнення Стерненка

Як відомо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав винним одеського активіста Сергія Стерненка у справі за обвинуваченням у викраденні людини. Детальніше про цю справу — за посиланням.

Його позбавили волі на сім років і три місяці з конфіскацією 1/2 майна. Такий самий вирок отримав інший фігурант справи — Руслан Демчук.

Активіста помістили до СІЗО Одеси. Проте адвокати просили перевести Стерненка з одеського СІЗО до Києва (мотивуючи це тим, що перебування в СІЗО Одеси “несе реальну загрозу життю та здоров’ю” активіста). Згодом стало відомо, що Стерненка вирішили перевести до окремої камери одеського СІЗО.

Перебуваючи у СІЗО, активіст написав листа усім, хто його підтримує. Він закликав не мовчати та визволяти тих, кого несправедливо засудили.