У вівторок, 30 березня, у Верховній Раді України відбудуться одразу три позачергові пленарні засідання.

Про це поінформували в пресслужбі ВР.

Перше засідання заплановано на 13:00. Воно скликане на вимогу 155 народних депутатів.

Ключовою темою, якій буде присвячено перше засідання, є загострення ситуації на Донбасі.

Так, нардепи планують заслухати головнокомандувача Збройних сил України генерал-полковника Руслана Хомчака “щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту”.

Після цього депутати розглянуть проєкт постанови “Про заяву Верховної Ради України щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту” (№ 5312).

Друге засідання заплановано після завершення першого. Його скликають “у зв’язку з вимогою президента України” Володимира Зеленського.

До розгляду заплановано 13 питань:

• законопроєкт про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку (№ 3553);

• проєкт закону про надання допомоги застрахованим особам на період карантину, запровадженого з метою запобігання поширенню коронавірусу COVID-19 (№ 5300);

• законопроєкт щодо надання допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та ефективного використання бюджетних коштів при фінансуванні одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка” (№ 5064);

• законопроєкт про внесення змін до закону “Про державний бюджет України на 2021 рік” щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України (№ 5197);

• проєкт закону про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації (№ 4020);

• законопроєкти про легалізацію (амністію) капіталів (стимулювання детінізації доходів шляхом запровадження добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету) (№№ 5153, 5155, 5156);

• проєкт закону щодо розблокування аукціонів великої приватизації (№ 4543);

• законопроєкт щодо посилення відповідальності за порушення вимог техногенної та пожежної безпеки (№ 4157);

• проєкт закону щодо встановлення відповідальності за перешкоджання у проведенні перевірок з питань пожежної та техногенної безпеки (№ 3931);

• законопроєкт про внесення змін до закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” (№ 4355);

• проєкт закону щодо присудження наукових ступенів (№ 4667-1).

По завершенню другого позачергового засідання планується третє, до порядку денного якого включено шість питань.

Так, планується заслухати інформацію силовиків щодо акції протесту на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка, яка відбулася біля будівлі Офісу президента в Києві 20 березня. Будуть заслухані: голова Служби безпеки Іван Баканов, голова Національної поліції України Ігор Клименко, виконуючий обов’язки директора Державного бюро розслідувань Олексій Сухачов.

Крім того, нардепи спробують ухвалити проєкт постанови про засудження вказаної акції протесту біля ОПУ.

Також до розгляду заплановані наступні питання:

• проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Ігоря Колихаєва (став мером Херсона) (№ 4447);

• проєкт постанови про дострокове припинення повноважень народного депутата Олександра Скічка (став головою Черкаської ОДА) (№ 5012);

• проєкт постанови про призначення позачергових виборів міського голови Харкова (у зв’язку зі смертю Геннадія Кернеса) (№ 5292);

• проєкт постанови про призначення позачергових виборів Шегинівського сільського голови Яворівського району Львівської області.