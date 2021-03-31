Лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову, якого слідство вважає організатором акції під Офісом президента 20 березня, знову не обрали запобіжний захід.

Про це повідомляють #Букви.

У середу, 31 березня, у Печерському райсуді Києва відбулося засідання, під час якого мали обрати запобіжний захід для Філімонова. Раніше йому повідомили про підозру за ст. 296 ч. 4 ККУ – ”хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень”.

До зали суду не пустили журналістів. За підсумками засідання Філімонов повідомив, що до зали також не допустили свідків сторони захисту. Крім цього, суддя відмовила у задоволенні клопотання щодо забезпечення онлайн-трансляції засідання. У зв’язку з цим судді Крістіні Константіновій заявили відвід.

“Адвокат Масі Найєм подав клопотання про відвід судді через те, що суддя не хоче брати до уваги жодне з клопотань захисту, а саме про допит свідків. Це народний депутат Юрчишин і депутатка Київради Михайлова”, — сказав Філімонов.

Активіст переконаний, що суддя є упередженою.

“Хочу нагадати, що мене судить та сама суддя, яка вчора винесла рішення по Роману Ратушному. І особисто моя думка, що вона упереджена і це судове рішення уже написано”, — додав він.

Зазначимо, під час судового засідання під стінами суду зібралося кілька десятків осіб, що виступили на підтримку Філімонова.

Нагадаємо, 24 березня засідання щодо обрання запобіжного заходу Філімонову не відбулося через те, що суддя не з’явилася на засіданні.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди і шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов;

представник ГО “Гонор” Олексій Білковський;

ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента. 29 березня Ратушного відправили під домашній арешт.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж відправили під домашній арешт.