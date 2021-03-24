У Печерську районному суді Києва не відбулося засідання щодо обрання запобіжного заходу лідеру руху "Гонор" Сергію Філімонову, якого підозрюють у хуліганстві через участь в акції протесту під Офісом президента 20 березня.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Як повідомлялося раніше, 23 березня лідеру руху “Гонор” Сергію Філімонову повідомили про підозру у ”хуліганство із застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень”, нібито вчиненому ним під час акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка, що відбулася під Офісом президента Володимира Зеленського у суботу, 20 березня.

Засідання було анонсовано на 16 годину. Згодом адвокат Філімонова — Масі Найєм — повідомив, що суддя не допускала журналістів та деяких свідків, серед яких народні депутати. Захист підготував клопотання про онлайн-трансляцію засідання і чекав на суддю. За кілька годин суддя Ірина Григоренко так і не з’явилася на засіданні.

Філімонов та адвокати чекали кілька годин, але близько 20 години вирішили залишити будівлю суду, сповістивши, що чекатимуть на призначення нової дати.

“Щойно ми звернулися до суду, попередили його, що у зв’язку із тим, що судове засідання з причини неявки самого судді переноситься… Ми повідомили суд, що ми прибули о 4-ій годині, але, оскільки судді немає, ми йдемо і чекатимемо на нову дату засідання”, — сказав Найєм, виходячи з суду.

Адвокат також зазначив, що помічник судді не проінформував ані про затримку засідання, ані про його скасування. Сама ж суддя в цей час знаходилася в будівлі суду.

Перед засіданням захист Філімонова отримав клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту. Адвокат переконує, що матеріали підозри Філімонову не містять доказів його причетності до вчинення правопорушень.

За його словами, серед доказів було подано лише свідчення свідків (якими виступили поліціянти), дані з огляду місця події (від слідчих, що не потрапили до переліку заявлених у підозрі), а також відеоматеріали з Telegram-каналів, що, наголошує Наєм, не підтверджують вчинення Філімоновим правопорушень.

В цей час під будівлею суду зібралися кілька десятків активістів, аби висловити підтримку Філімонову та ще чотирьом особам, який було оголошено про підозри у хуліганстві із застосуванням зброєю за підсумками акції. Деяким з них так само 24 березня мали обрати запобіжний захід.