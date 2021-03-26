Понад 60% українців вважають, що учасники акції на підтримку ув’язненого активіста Сергія Стерненка, яка відбулася біля Офісу президента, повинні там прибрати або сплатити збитки.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-24 березня 2021 року.

Йдеться про акцію, проведену увечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві біля будівлі Офісу президента України. Протестувальники розмалювали будівлю різними надписами, де-не-де розбили шибки, підпалили табличку з написом Президент України і вхідні двері.

Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Проте, згідно з опитуванням, лише 20% респондентів виступають за те, щоб проти учасників акції відкрили кримінальні справи, аж до тюремного ув’язнення.

Водночас 65% опитаних вважають, що учасників акції, які пошкодили будівлю ОПУ, потрібно змусити прибрати або ж сплатити компенсацію за нанесені збитки.

А 9% респондентів заявили, що “не потрібно жодного покарання”.

Під час опитування 74% респондентів заявили, що чули про акцію на підтримку Сергія Стерненка, під час якої було пошкоджено будівлю Офісу президента (34% – багато, 40% – щось чули). Чверть нічого не знають про це.

Підтримали дії протестувальників лише 14% опитаних, не підтримали – 70%.

Також з’ясувалося, що 43% респондентів не схвалюють акції протесту на підтримку Сергія Стерненка.

Водночас 23% опитаних підтримують, але не хочуть брати у них участь. А 4% і підтримують, і готові брати участь.

Байдуже до них ставляться 21% опитаних.

Як зазначають соціологи, за три останні тижні зросла кількість тих, хто не підтримує цих акцій (з 29 до 43%).

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Акція під Офісом президента 20 березня: що відомо

20 березня, до дня народження ув’язненого активіста Сергія Стерненка під офісом президента у Києві відбулася акція протесту “Не чуєш? Побачиш”. Під час акції учасники кидали фаєри, петарди й шумові гранати, облили будівлю Офісу фарбою та залишили на її стінах надписи (“Лох”, “Аваков чорт”, “Волю політв’язням”, “1312”, “ACAB” тощо). Крім цього, протестувальники розбили скло у дверях будівлі ОПУ, підпалили табличку з написом Президент України та вхідні двері.

Будівлю ОПУ все ще відмивають від написів “1312”, “ACAB”, “ЛОХ”. На це, за попередніми оцінками експертів Офісу, треба щонайменше 2 млн гривень.

21-23 березня поліціянти оголосили про підозру в хуліганстві 5 учасникам акції. Це:

лідер руху “Гонор” Сергій Філімонов ;

; представник ГО “Гонор” Олексій Білковський ;

; ветеран АТО, письменник, співзасновник видання “Дім Химер” Владислав Гранецький-Стафійчук (Влад Сорд);

(Влад Сорд); ветеран АТО, активіст та лідеру ГО “Невідомий патріот” Євген Строкань;

Гаджимурадов Давид.

24 березня підозру також отримав активіст, голова громадської ініціативи “Захистимо Протасів Яр” Роман Ратушний. Він переконаний, що це — замовлення Офісу президента.

24 березня Печерський райсуд обрав запобіжний захід активісту, лідеру ГО “Невідомий патріот” Євгену Строканю. Його відправили під домашній арешт.

За словами Строканя, поліціянти вистежили його для вручення підозри, коли він рухався від Печерського суду, де відбувалася акція на підтримку іншого фігуранта справи щодо акції під ОПУ — Влада Сорда.

Влада Сорда теж скерували під домашній арешт.