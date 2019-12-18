Верховна Рада України ухвалила в другому читанні і в цілому законопроєкт, що передбачає вдосконалення системи адміністрування акцизного податку.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Проєкт закону № 2317 підтримали 316 народних обранців.

Він передбачає внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів.

“Метою законопроєкту є вдосконалення роботи системи електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового (СЕАРПСЕ) і спрощення умов ліцензування для суб’єктів господарювання”, – йдеться в пояснювальній записці.

Згідно з документом, будуть переглянуті терміни і порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил обліку, виробництва та обігу пального або спирту етилового на акцизних складах.

Також визначені випадки, при яких складаються зведені акцизні накладні, і змінено термін для їх реєстрації до 15 календарних днів.

Законопроєкт дозволяє оформити вексель для авіаційних бензинів із терміном погашення до 270 днів.

Відтерміновано на три місяці (до 1 квітня 2020 року) введення штрафів для розпорядників акцизних складів із резервуарами місткістю не більше 1000 куб. метрів.

Законопроєктом переносяться терміни введення системи зіставлення показників витратомірів і системи електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового з 1 січня на 1 липня 2020 року.

Варто зазначити, що під час обговорення законопроєкту була повторно відхилена поправка нардепа від “Слуги народу” Ольги Василевської-Смаглюк, яка б зрівняла акциз на скраплений газ і бензин (на рівні 139,5 євро за 1000 л). Цю поправку підтримали 66 депутатів при необхідних 226.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, ставка акцизу на бензин і дизпаливо залишається на поточному рівні – 213,5 євро за 1000 літрів. Діюча ставка на автогаз становить 52 євро за 1000 л.