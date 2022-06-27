Український олігарх Рінат Ахметов подав позов до Європейського суду з прав людини стосовно компенсації за грубі порушення його прав власності Росією. Йдеться про знищення окупантами металургійного комбінату "Азовсталь" та багатьох інших промислових підприємств.

Про це повідомила група System Capital Management (SCM).

Наголошено, що російська агресія показує, як Кремль ставиться з неповагою до норм міжнародного права і прав людини. Зокрема окупанти проявили це, коли інтенсивно бомбардували “Азовсталь”, яка стала фортецею українського опору. Рінат Ахметов закликав притягнути РФ до “відповідальності за руйнування, які вона сіє на території України”.

Український бізнесмен подав позов щодо вжиття термінових забезпечувальних заходів, які будуть запобігати блокаді та мародерству. Зокрема це стосується перенаправлення потоків і знищення з боку РФ зернових і сталі, які виготовлялися підприємствами SCM. Бізнесмен просить Суд дати РФ зрозуміти, що дії, які сприяють погіршення продовольчої кризи та завдають збитків економіці, неприпустимі.

Рінат Ахметов попросив надати справі пріоритетний статус через невідкладність і серйозність ситуації. Він звернувся до Суду з проханням застосувати пілотну процедуру до цієї справи. Причиною для цього стали знищення з експропріацією власності та руйнівні наслідки для власників бізнесу по всій Україні.

“Зло не може залишатися безкарним. Злочини Росії проти України й кожного українця — волаючі. Винні мають понести покарання. Мною — за допомогою найкращих українських і американських юристів — подано скаргу до Європейського суду з прав людини про відшкодування збитків. Цей позов — одна з перших міжнародних юридичних дій проти росії, мета якої — зупинити злочинну діяльність російського агресора, знищення української економіки й розкрадання українських активів”, — заявив акціонер SCM Holdings Рінат Ахметов.

Законним представником Ахметова в Суді виступить Барт ван Ворен із брюссельського офісу фірми Covington. Консультації надаватимуть партнерка Марні Чік, партнер міжнародної юридичної фірми Covington & Burling LLP Джонатан Гімблетт та Ніхіл Гор.

Точна сума відшкодування збитків поки не визначена через російсько-українську війну, проте очікують, що РФ виплатить олігарху мільярди доларів за порушення його прав людини. Наприкінці травня Ахметов повідомив у інтерв’ю НВ, що через РФ втрати ММК ім. Ілліча та “Азовсталі” складають близько від $17 млрд до $20 млрд. Окупанти частково або повністю знищили підприємства як Авдіївський коксохім, Луганську ТЕС та ще “десятки об’єктів промислової інфраструктури та зеленої енергетики”.