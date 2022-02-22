Український бізнесмен Рінат Ахметов оголосив про сплату його компанією СКМ податків наперед на суму 1 млрд грн та закликав до єдності влади, бізнесу та громадян України перед загрозою нападу Російської Федерації.

Про це Рінат Ахметов повідомив агентству “Інтерфакс-Україна“.

Він наголосив, що спільна мета усієї країни – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни.

“Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу та всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни”, – заявив Ахметов.

Підприємець наголосив, що наразі Україні, як ніколи, необхідна стабільність державних фінансів. Тож за його словами, бізнес має допомогти державі в цьому.

“Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн. Водночас хочу наголосити – якими б страшними сценаріями нас не лякали, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. У тому числі, у Маріуполі”, – додав Ахметов

Український бізнесмен також зауважив, що допомогу людям бізнес має розділити з державою. Окрім того, він зауважив, що вже дав доручення своєму благодійному фонду допомагати “з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно”.

І запевнив, що робитиме все, аби не допустити гуманітарної катастрофи.

16 лютого український бізнесмен Рінат Ахметов перебував у Маріуполі, за його словами, аби “розділити з українцями хвилювання та тривогу” на тлі загрози вторгнення Російської Федерації в Україну.

Раніше повідомлялось, що Рінат Ахметов збільшив власні статки на $4,14 млрд за 2021 рік. Станом на початок січня 2022 року він посідає 190 місце у рейтингу 500 найбагатших людей планети.