Про це Рінат Ахметов повідомив агентству “Інтерфакс-Україна“.
Він наголосив, що спільна мета усієї країни – сильна, мирна, незалежна, цілісна Україна у визнаних міжнародним правом кордонах. Кожен на своїй ділянці має зробити все для посилення країни.
“Загроза вторгнення потребує максимального єднання. Це стосується і влади, і бізнесу та всіх без винятку громадян України. Єдність зараз – питання виживання країни”, – заявив Ахметов.
Підприємець наголосив, що наразі Україні, як ніколи, необхідна стабільність державних фінансів. Тож за його словами, бізнес має допомогти державі в цьому.
“Бізнес СКМ сплатить податки наперед – на суму 1 млрд грн. Водночас хочу наголосити – якими б страшними сценаріями нас не лякали, підприємства групи СКМ здійснюватимуть усі інвестиції, про які ми говорили у планах на 2022 рік. У тому числі, у Маріуполі”, – додав Ахметов
Український бізнесмен також зауважив, що допомогу людям бізнес має розділити з державою. Окрім того, він зауважив, що вже дав доручення своєму благодійному фонду допомагати “з евакуацією, медикаментами, усім, що буде потрібно”.
І запевнив, що робитиме все, аби не допустити гуманітарної катастрофи.
16 лютого український бізнесмен Рінат Ахметов перебував у Маріуполі, за його словами, аби “розділити з українцями хвилювання та тривогу” на тлі загрози вторгнення Російської Федерації в Україну.
Раніше повідомлялось, що Рінат Ахметов збільшив власні статки на $4,14 млрд за 2021 рік. Станом на початок січня 2022 року він посідає 190 місце у рейтингу 500 найбагатших людей планети.
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