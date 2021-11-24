Аби відчути весь букет і смак вина, недостатньо просто відкоркувати пляшку та розлити її вміст по келихах. Енофіли (поціновувачі цього напою) знають, що дегустація — це справжній ритуал. Аби допомогти вину розкритися, потрібні певні аксесуари. Їх не так багато, тож навіть енофіли-початківці швидко опанують цю науку.

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Винний декантер

Це посуд (його місткість — 1–1,5 л), куди переливають вміст щойно відкоркованої пляшки. Як обрати декантер для вина, розповість стаття в блозі METRO, а ми пояснимо для чого, власне, потрібен такий аксесуар. Річ у тім, що напій перед вживанням має відстоятися, аби очиститися від осаду, а коли ви плануєте дегустувати молоде вино — з’єднатися з киснем, аби розкрити свій букет.

Чудернацька форма деяких декантерів попервах дивує, але вона виправдана суто практичними цілями. Так, посудини для витриманих вин мають вузьку горловину. Завдяки цьому перелитий у декантер напій мінімально контактує з повітрям. А от горловини графинів, призначених для молодого алкоголю, навпаки, ширші, часто вигнуті та видовжені.

Цікаво, що декантацію здійснювали ще давні греки, бо розуміли: процес відстоювання поліпшує смак напою. Але якщо пращури сучасних еллінів з цією метою використовували керамічні горщики, то до наших послуг — елегантний скляний або кришталевий посуд.

Аератор

Сучасний прилад, який дає змогу миттєво, буквально за кілька секунд, наситити вино киснем. У декантері цей процес триває до 3 годин.

Принцип роботи аератора досить простий. Через пристрій ллють вино, тиск рідини, що тече, створює розрідження, яке сприяє втягуванню кисню до численних повітряних каналів, де напій і газ змішуються. При цьому кисень витісняє таніни та випари спирту, тож вино набуває м’якшого й приємнішого смаку.

Існує 2 види аераторів: для червоних і білих сортів напоїв, що ми розглядаємо. Устаткування для перших запатентували у 2006-му, для других — у 2009-му. Цікаво, що винахідник обох приладів, Ріо Сабаддічі, за професією програміст, а не винороб.

Ніж сомельє

За допомогою такого приладдя вдається красиво зняти капсулу й витягти корок. Звісно, можна скористатися звичайними ножем і штопором, але ж ми говоримо про культуру споживання, яка для поціновувачів вина є справжнім ритуалом. Цікаво, що конструкція, куди входять ніж і штопор (з одно- або двоступеневим упором), дійшла до нас із 1883 року майже без змін — настільки вона виявилася вдалою та практичною.

Багаторазовий корок

Недопите вино може постояти ще кілька днів, якщо скористатися правильним корком. Такі вироби виготовляють з матеріалів, які не всотують запахи: нержавіючої сталі, якісного силікону тощо. Окрім простих варіантів пробок, якими щільно закорковують пляшку, на ринку є удосконалені моделі із затискачами (для ігристих вин), помпою, здатною відкачувати повітря з посудини.

Краплевловлювач

Допомагає акуратно розлити вино по келихах, уникаючи розбризкування крапель. Таке приладдя вставляють всередину горловини пляшки.

Краплевловлювачі мають різну форму. Вони бувають схожими на лійки, кільця, пелюстки.