Акт любові: чому перший візит Папи Римського до Іраку може стати для нього найнебезпечнішим

Папа Римський Франциск прилетів до Іраку. Очільник католицької церкви вперше відвідує цю країну. Однак візит може стати найнебезпечнішим для понтифіка.

Про це повідомляє CNN.

Відчуття тривоги

Ірак з року у рік стає ще небезпечнішим для християн з усього світу. Зокрема, доглядач Багдадської церкви Натік Анвар розповів виданню, що він щодня відвідує храм з відчуттям небезпеки.

У цьому храмі й досі залишився багряний слід на згадку про теракт, внаслідок якого померли відвідувачі та духовенство.

У крихітній кімнаті біля вівтаря досі витає дух смутку. Кімната переповнена жахливими спогадами, адже саме тут шукали свого захисту десятки вірян, коли терористи скоїли напад на церкву. Багатьох розстрілювали або вбивали гранатами. Стіни храму були забруднені багряними відбитками людських рук. Серед них був Натік, а також його дружина та дитина.

Сьогодні Церкву Богоматері прикрашають вигравіювані імена тих, кого вбили цього дня — 51 вірянина та двох священників.

Сьогодні храм готується до приїзду Папи Римського. Біля вівтаря поставили велике біле крісло для понтифіка. Тут Франциск буде виголошувати промову до вірян.

Анвар радіє візиту Папи Римського, але чекає його з невимовним відчуттям тривоги.

“Я надзвичайно щасливий. Я дуже, дуже щасливий. Я хочу сказати йому, щоб він турбувався про нас, бо держава про нас не турбується”, – сказав чоловік.

Під час чотириденного візиту Папа Франциск має відвідати шість іракських міст. Більшість християн Іраку спостерігатимуть за першим візитом Папи по телебаченню. На час подорожі вводиться комендантська година.

Акт любові

Ці суворі заходи були вжиті для пом’якшення ризиків візиту, який дотепер вважається найнебезпечнішою поїздкою Папи Франциска. Це пов’язано не лише з пандемією коронавірусу, але й з посиленням насильства в країні, яка спустошена війною.

“Цей візит відбувається в складний час для Іраку, але ми вживаємо всіх необхідних запобіжних заходів щодо коронавірусу”, – сказав чиновник з офісу президента Іраку.

Наприкінці січня Багдад сколихнув вибух двох смертників. Згодом почастішали ракетні обстріли, націлені на позиції США. Напередодні візиту Папи, три дні тому, іранські ополченці завдали ракетного авіаудару по американській базі. Однак це не зупинило Папу Римського.

“Протягом свого візиту я хотів би зустріти людей, які так сильно постраждали, і зустріти цю мученицьку Церкву”, – заявив Папа у середу.

Франциск зазначив, що народ Іраку чекає цього візиту ще з 2000 року, коли Івану Павлу II заборонили їхати до країни. Папа зазначив, що молиться за цей страждальний народ.

Ватикан назвав поїздку “актом любові” та запевнив, що вжито необхідних заходів для безпеки понтифіка.

Окрім храму Богоматері, Папа Франциск має відвідати ще кілька місць, пов’язаних з деякими найстрашнішими трагедіями Іраку за десятиліття заворушень, зокрема Мосул, найбільше місто, окуповане і спустошене ІДІЛ.

Також понтифік відвідає руїни храмів, які зруйнували та спалили терористи.

Християни Іраку сподіваються, що поїздка наголосить на тяжкому становищі їхньої громади. До 2003 року в країні проживало 1,5 мільйона християн, близько 80% з них залишили країну.

“Мене лякає те, що за цей період ніхто не запитував, що ми, наприклад, втратили. У нас зменшується число мандейців, а тепер язидів, християн”, – заявив Башар Варда, халдейський архієпископ північного міста Ербіль.

Він також додав, що багдадській політичній еліті байдуже до духовенства. Він вважає, що ті, хто залишив країну, пішли назавжди.

Місія миру

“Люди, як християни, так і мусульмани, дивляться на Папу як на людину миру. Цей візит надає Іраку нової ролі на світовій арені”, – сказав політолог Мумен Тарік.

Іракці вірять, що візит Папи змінить ставлення світу до долі країни. Люди кажуть, що Папа Франциск приїхав у важкий час.

“Він приходить на могилу ІДІЛ, і це, сподіваємось, стане початком сторінки миру. Він підштовхне нас відійти від ліній зіткнення до компромісу” – сказав інженер Мохаммед Аль-Хадайяр.

Навіть комендантська година не лякає людей. Вони заявляють, що готові не лише чотири дні, а й чотири тижні бути на карантині, аби лише Папа приніс мир у їхню країну.

“Іракський християнин хоче сказати Папі Римському, що ми хворі та нам потрібні ліки. Нам потрібні настанови, тому що ми живемо в джунглях, у джунглях, якими керують політичні монстри”, – заявив диякон Луїс Кліміс.