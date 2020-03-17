Відповідний пост він опублікував в Twitter.
“Цього ранку я отримав позитивний результат [тесту] на COVID-19. Я почуваюся добре, поки у мене немає симптомів”, — написав він.
Також Ельба розповів, що знаходиться в самоізоляції з тих пір, як дізнався, що міг заразитися коронавірусом. Він закликав усіх залишатися вдома та пообіцяв інформувати про стан свого здоров’я.
“Залишайтеся вдома людьми та будьте прагматичними. Я буду тримати вас в курсі того, як у мене справи. Без паніки”, — зазначив Ельба.
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По ходу того як спалах коронавірусувсе серйозніше впливає на повсякденне життя, Том Хенкс, Мерайя Кері, Леді Гага, Кьяра Феррані, Джастін Бібер та інші знаменитості все активніше включаються у інформаційну боротьбу з вірусом. #Букви зібрали всіх знаменитостей, хто постраждав від нової хвороби або надав підтримку тим, хто зараз хворий або знаходиться під загрозою.