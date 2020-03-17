Відповідний пост він опублікував в Twitter.

“Цього ранку я отримав позитивний результат [тесту] на COVID-19. Я почуваюся добре, поки у мене немає симптомів”, — написав він.

Також Ельба розповів, що знаходиться в самоізоляції з тих пір, як дізнався, що міг заразитися коронавірусом. Він закликав усіх залишатися вдома та пообіцяв інформувати про стан свого здоров’я.

“Залишайтеся вдома людьми та будьте прагматичними. Я буду тримати вас в курсі того, як у мене справи. Без паніки”, — зазначив Ельба.